Сульшер попробует реабилитироваться за провал в ЛЧ, а Зидану пора подниматься в таблице Примеры.

«МЮ» — «Ман Сити», «Реал» — «Атлетико» и другие матчи. На что ставить 12 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 12 декабря.

На что ставить в футболе 12 декабря

Субботний день богат на крутые противостояния. В Англии манчестерское дерби – «МЮ» примет «Ман Сити». Если «Юнайтед» уступят, Уле-Гуннар Сульшер может лишиться своего поста, так что на «Олд Траффорд» будет очень жарко.

Не менее жарко будет и в Мадриде, где «Реал» примет «Атлетико». Зинедин Зидан выдохнул, пробившись в плей-офф Лиги чемпионов, теперь пришло время выправлять дела в чемпионате. Но «Атлетико» полон решимости не дать «Королевскому клубу» сделать это.

Не будем забывать и о РПЛ, где тремя матчами продолжится 18-й тур. «Ротор» сыграет с «Уфой», «Сочи» — со «Спартаком», а «Зенит» — с «Динамо». Это заочная дуэль двух лидеров чемпионата, посмотрим, сохранится ли двоевластие по итогам тура.

Очередные матчи пройдут в Германии и Италии, может быть, без особенно громких вывесок, но поставить есть, на что. Ну а во Франции тоже интересное противостояние – «Марсель» примет «Монако».

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 12 декабря

В КХЛ сегодня две игры. ЦСКА примет «Локомотив», а в Риге местное «Динамо» сыграет со СКА.

На что ещё ставить 12 декабря

В баскетбольной Единой лиге ВТБ два матча. В Минске «Цмоки» сыграют с «Пармой», а «Уникс» в Казани померится силой с «Калевом».

В волейболе продолжается чемпионат России. 3 матча в мужской лиге, еще 2 – в женской. Выделим игру в Белгороде, где «Белогорье» примет «Факел».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!