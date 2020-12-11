«Эвертон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Жиру и Вернер разберутся с Хамесом Родригесом в АПЛ

12 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех мерсисайдцев оценён в 4.45. Поставить на ничью предлагают за 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» 12 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 12-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси» Лондон (12.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге к середине декабря добрались до 12-го тура.

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Программа откроется 11 декабря одним поединком, а продолжится 12 декабря сразу четырьмя. Среди прочих в субботу сразятся ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». Их встреча стартует в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



Мерсисайдцы никаких не могут вернуться к той форме, которая была на старте сезона. Более того, за шесть последних туров набрали лишь четыре из 18 возможных очков. Разумеется, думать ни о какой пятёрке лидеров не приходится. Сейчас команда находится на девятой строчке в турнирной таблице, отставая от пятой позиции на три пункта.



Добиться результата получилось только в матчах с двумя аутсайдерами АПЛ, да и то с трудом. «Ириски» на тоненького обыграли «Фулхэм» в девятом туре (3:2) и не смогли дожать «Бёрнли» неделю назад (1:1). Хотя лондонцы даже чаще били по воротам, а клуб из Бёрнли умудрился разыграть восемь корнеров. Хвастаться явно нечем.

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Былая результативность куда-то пропала, всего лишь шесть голов в шести последних турах мало кого удивят. А вот пропускают подопечные Карло Анчелотти регулярно. На том же отрезке у них целых 11 мячей, а всего на данный момент пропустили 18 раз. К слову, у «Бёрнли» и «Шеффилда», которые плетутся в зоне вылета, столько же.



Лондонскому «Челси» остаётся только потирать руки. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала солидный темп и идёт крайне уверенно. В Лиги чемпионов вышла в 1/8 финала, заранее обеспечив себе первое место. В заключительном туре, который уже ничего не решал, главный тренер выставил второй состав и сыграл с российским «Краснодаром» вничью (1:1).



Всё в порядке у «аристократов» и в чемпионате Англии. После 11 сыгранных матчей замыкают тройку лидеров, набрав 22 балла. До «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не хватает двух пунктов, а потому остаётся только ждать осечки конкурентов и набирать очки самим. Полёт нормальный.

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Обыграть «Эвертон» лондонцам сейчас более чем по силам, они продолжают стабильно забивать. К слову, за 11 игр в АПЛ набежало 25 голов, а за шесть игр в Лиге чемпионов — 14 штук. Тимо Вернер по-прежнему полезен, забивает и раздаёт передачи. К тому же Лэмпард наконец-то вернул Оливье Жиру в старт, ведь француз феерит на европейской арене.



Порядок у «Челси» и с обороной. В английской Премьер-лиге Эдуард Менди пропустил два мяча за семь игр, а в Лиге чемпионов — только один за пять. При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой гостей за коэффициент 1.80. Сейчас они выглядят гораздо предпочтительнее ливерпульцев.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» 12 декабря 2020 года

«Эвертон» никак не может вернуться к той форме, в которой находился на старте сезона. Последние результаты оставляют желать лучшего — много пропускают, набирают очки только с аутсайдерами. А вот «Челси», напротив, набрал отличный ход, причём не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. На наш взгляд, лондонцы на данный момент выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Челси» за 1.80.