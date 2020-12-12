«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью продолжит давить на Клоппа и Салаха в АПЛ

«Шпоры» победили в девяти из 10 последних дерби с «Кристал Пэлас» в АПЛ. Кейн и Сон готовы разобраться с кем угодно.

13 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех хозяев оценён в 4.70. Поставить на ничью предлагают за 3.95.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 13 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» (13.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге к середине декабря добрались до 12-го тура.

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Программа 12-го тура чемпионата Англии завершится 13 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих в воскресенье будут биться «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби начнётся в 17:15 мск и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в южном районе Лондона.



«Орлы» в прошлом туре на выезде катком проехались по одному из аутсайдеров АПЛ «Вест Бромвичу», победив со счётом 5:1. Правда, стоит сказать, что уже на 34-й минуте игрок хозяев получил прямую красную карточку за неоправданную грубость и оставил свою команду в меньшинстве. После перерыва гости прекрасно воспользовались численным преимуществом и забили четыре безответных мяча.



В турнирной таблице команда Роя Ходжсона идёт на 11-й строчке, за 11 игр набрав 16 очков. Плотность средней части в чемпионате Англии очень высокая: до пятого места лондонцам не хватает четырёх пунктов, а «Арсенал», расположившийся на 15-м месте, отстаёт всего на три балла. Из-за любой ошибки можно потерять несколько позиций.

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Хотя в целом «Кристал Пэлас» выступает весьма неплохо. Удаётся избегать длительных проигрышных серий и получается более-менее стабильно набирать очки. При этом столичный клуб традиционно хорошо играет в обороне. 16 пропущенных мячей в 11 играх — для середняка более чем нормально.



Хотя выстоять против «Тоттенхэма» даже на своем поле будет тяжеловато. «Шпоры» продолжают растягивать беспроигрышную серию. Они не проигрывают на протяжении девяти матчей во всех турнирах, одержав на указанном отрезке целых семь побед. Одна из ничьих, к слову, пришлась на дерби с «Челси», который сейчас хорош.



На неделе команда Жозе Моуринью в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимала бельгийский «Антверпен» и спокойно победила со счётом 2:0. Подняла настроение, поберегла лидеров, а заодно вышла в плей-офф с первого места. Красота!

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Всё хорошо у лондонцев и в чемпионате Англии. За 11 игр набрано 24 балла, что соответствует первой строчке. Правда, вровень идёт действующий чемпион страны «Ливерпуль», находящийся ниже лишь из-за дополнительных показателей. Кроме того, «Челси» отстал всего на два пункта и ждёт осечки лидеров.



На наш взгляд, одержать очередную победу «Тоттенхэму» по силам. Всё-таки голов забивается достаточно, а пропускает клуб в последнее время редко. С состав проблем не имеется, да и в четверг удалось сэкономить силы. Лидеры Кейн и Сон, у которых на двоих в нынешнем сезоне 44 очка по системе «гол+пас», находятся в отличной форме.



При этом на стороне «шпор» ещё и статистика личных встреч. За 10 последних дерби с «Кристал Пэлас» в АПЛ они одержали девять побед и скатали одну ничью. При таких раскладах П2 за коэффициент 1.79 выглядит шикарно. Вариант с подстраховкой — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.74. Такой вариант заходил в восьми из 10 случаев.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 13 декабря 2020 года

«Кристал Пэлас» довольно неплохо идёт в нынешнем сезоне АПЛ, но сейчас шансов против «Тоттенхэма» даже на своём поле маловато. «Шпоры» в отличной форме, да ещё и статистика личных встреч на их стороне. Ждем победы гостей. Остановить Кейна и Сона сейчас практически невозможно.



Ставка: «Тоттенхэм» победит за 1.79.