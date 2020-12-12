«Ахмат» — «Ростов». Прогноз: Талалаев и Бериша устроят Карпину жаркий приём в Грозном

13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (13.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Суарес и Фелиш оставят Зидана без победы в дерби Мадрида «Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.

Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В воскресенье, 13 декабря, состоятся четыре матча. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Грозном «Ахмат» сразится с «Ростовом». Соперники хорошо выступали в последнее время, но неделю назад синхронно проиграли при слабом качестве футбола.



Подопечные Андрея Талалаева уступили «Сочи» со счётом 0:2, хотя имели возможность зацепиться. Бодро провели дебют, получили право на пенальти. Однако Сослан Джанаев потащил удар Бернарда Бериши, после чего гости сникли. Южане забили оба мяча в упор, расстреляв Виталия Гудиева.



Больше того — в оставшееся время хозяева подобрались к третьему мячу куда ближе, чем гости к первому. Теперь грозненцы опустились на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. 25 очков в активе, до идущего четвёртым «Динамо» не хватает пяти баллов. До зимней паузы предстоит сразиться с двумя прямыми конкурентами на своём поле.

«Эвертон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Жиру и Вернер разберутся с Хамесом Родригесом в АПЛ Лондонцы выиграли пять выездных матчей подряд во всех турнирах и ворвались в группу лидеров АПЛ.

«Ростов» в минувшем туре разочаровал, выдав, пожалуй, худшие 90 минут в сезоне. Абсолютно по делу проиграл на своём поле «Уфе» (0:1). До перерыва смотрелся более-менее неплохо, а вот второй тайм напрочь завалил. Не создал ровным счётом ничего. Даже пропущенный мяч команду не встряхнул, аутсайдер смотрелся активнее.



И это ещё арбитр постеснялся удалять Егора Бабурина за фол последней надежды, хотя основания имелись. Подопечные Валерия Карпина недолго продержались в топ-4, вновь пропустив вперёд «Динамо». Впрочем, отставание небольшое: 29 очков против 30. У ЦСКА 33 балла, у «Зенита» и «Спартака» — по 35.



В этом противостоянии наблюдается любопытный тренд: в шести последних случаях хозяева поля не проиграли ни разу, зато добыли пять побед. Больше того — «Ахмат» в родных стенах в четырёх предыдущих очных встречах набрал 10 очков из 12 возможных и непременно забивал. От этого и оттолкнёмся.

«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: Сульшер сел в лужу в Лиге чемпионов, Гвардиола добавит «Горожане» одержали семь побед всухую за 10 последних игр во всех турнирах.

На лобовую победу грозненцев дают коэффициент 2.25, вариант попроще — П1 с нулевой форой за 1.62. Также стоит присмотреться к ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.65 и комбинированной ставке 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 1.97. Клуб из Чечни традиционно хорош на своём поле — три победы и две ничьи в пяти последних случаях, хотя среди соперников были «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».



«Ростов» после ухода целого ряда исполнителей основного состава потерял стабильность. Может показать сильную игру, а может раствориться. Думается, в Грозном шансы хозяев заметно выше. Как минимум ничью они зацепят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» 13 декабря 2020 года

«Ахмат» в пяти предыдущих домашних матчах добыл три победы при двух ничьих, хотя принимал в том числе «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». С «Ростовом» в родных стенах показатели тоже отличные — 10 очков в четырёх последних встречах, в каждой из них удавалось забить. Возьмём 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 1.97. Что-то в духе 2:0 или 1:1 тут вполне возможно.



Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.97.