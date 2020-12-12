«Ахмат» — «Ростов». Прогноз: Талалаев и Бериша устроят Карпину жаркий приём в Грозном

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«Ахмат» — «Ростов», 13 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч чемпионата России, смотреть онлайн

«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ 13.12.2020
Алексей Серяков
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В четырёх предыдущих очных встречах в Грозном «Ахмат» набрал 10 очков из 12 возможных.
Ставки / Прогнозы 0

13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (13.12.2020)

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В воскресенье, 13 декабря, состоятся четыре матча. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Грозном «Ахмат» сразится с «Ростовом». Соперники хорошо выступали в последнее время, но неделю назад синхронно проиграли при слабом качестве футбола.

Подопечные Андрея Талалаева уступили «Сочи» со счётом 0:2, хотя имели возможность зацепиться. Бодро провели дебют, получили право на пенальти. Однако Сослан Джанаев потащил удар Бернарда Бериши, после чего гости сникли. Южане забили оба мяча в упор, расстреляв Виталия Гудиева.

Больше того — в оставшееся время хозяева подобрались к третьему мячу куда ближе, чем гости к первому. Теперь грозненцы опустились на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. 25 очков в активе, до идущего четвёртым «Динамо» не хватает пяти баллов. До зимней паузы предстоит сразиться с двумя прямыми конкурентами на своём поле.

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«Ростов» в минувшем туре разочаровал, выдав, пожалуй, худшие 90 минут в сезоне. Абсолютно по делу проиграл на своём поле «Уфе» (0:1). До перерыва смотрелся более-менее неплохо, а вот второй тайм напрочь завалил. Не создал ровным счётом ничего. Даже пропущенный мяч команду не встряхнул, аутсайдер смотрелся активнее.

И это ещё арбитр постеснялся удалять Егора Бабурина за фол последней надежды, хотя основания имелись. Подопечные Валерия Карпина недолго продержались в топ-4, вновь пропустив вперёд «Динамо». Впрочем, отставание небольшое: 29 очков против 30. У ЦСКА 33 балла, у «Зенита» и «Спартака» — по 35.

В этом противостоянии наблюдается любопытный тренд: в шести последних случаях хозяева поля не проиграли ни разу, зато добыли пять побед. Больше того — «Ахмат» в родных стенах в четырёх предыдущих очных встречах набрал 10 очков из 12 возможных и непременно забивал. От этого и оттолкнёмся.

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На лобовую победу грозненцев дают коэффициент 2.25, вариант попроще — П1 с нулевой форой за 1.62. Также стоит присмотреться к ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.65 и комбинированной ставке 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 1.97. Клуб из Чечни традиционно хорош на своём поле — три победы и две ничьи в пяти последних случаях, хотя среди соперников были «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».

«Ростов» после ухода целого ряда исполнителей основного состава потерял стабильность. Может показать сильную игру, а может раствориться. Думается, в Грозном шансы хозяев заметно выше. Как минимум ничью они зацепят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» 13 декабря 2020 года

«Ахмат» в пяти предыдущих домашних матчах добыл три победы при двух ничьих, хотя принимал в том числе «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». С «Ростовом» в родных стенах показатели тоже отличные — 10 очков в четырёх последних встречах, в каждой из них удавалось забить. Возьмём 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 1.97. Что-то в духе 2:0 или 1:1 тут вполне возможно.

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.97.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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