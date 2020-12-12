«Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: лёгкая добыча для Клоппа и Мане, Моуринью далеко не уйдёт

13 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех лондонцев оценён в 9.00. Поставить на ничью предлагают за 6.00.

Букмекерские коэффициенты на матч 12-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Ливерпуль» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль» (13.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге к середине декабря добрались до 12-го тура.

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Программа 12-го тура чемпионата Англии завершится 13 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих в воскресенье сразятся лондонский «Фулхэм» и «Ливерпуль». Их встреча начнётся в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.



После удивительной гостевой победы над одним из лидеров «Лестером» (2:1) лондонцы на выезде проиграли «Манчестер Сити» (0:2). И если с «лисами» они сражались в целом достойно, то «горожане» им не дали шанса. Команда Пепа Гвардиолы забила второй мяч на 26-й минуте и успокоилась, контролировала игру и уверенно довела дело до победы в эконом-режиме.



«Дачники» по-прежнему идут на пограничной 17-й строчке, набрав семь баллов. От зоны вылета отделяет всего лишь один пункт. «Шеффилд Юнайтед» пока что совсем не показывает признаков жизни, но у «Бёрнли» и «Вест Бромвича» по шесть очков. Бордовые даже имеют игру в запасе.

«Эвертон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Жиру и Вернер разберутся с Хамесом Родригесом в АПЛ Лондонцы выиграли пять выездных матчей подряд во всех турнирах и ворвались в группу лидеров АПЛ.

Теперь «Фулхэму» предстоит сразиться с ещё одним крайне опасным соперником. «Ливерпуль», конечно, в текущем сезоне имеет проблемы с выездами в АПЛ, всё же только одна победа за пять игр вне «Энфилда» — результат плачевный. Особенно для действующего чемпиона. Однако красные справедливо считаются явным фаворитом.



Команда Юргена Клоппа заняла первое место в группе D Лиги чемпионов и сыграет в 1/8 финала турнира. Теперь можно бросить все силы на родной чемпионат Англии, где она продолжает лидировать бок о бок с лондонским «Тоттенхэмом», набрав 24 балла. Отрыв от ближайшего преследователя «Челси» составляет два пункта, так что ошибаться нельзя.



Если никаких форс-мажоров не случится, состав у красных ожидается крайне боевой. О Ван Дейке пока можно не думать, зато Матип и Фабиньо вполне готовы снова сыграть в центре защиты. Также должны быть в порядке и крайние защитники Александр-Арнольд с Робертсоном, а вратарь Алисон Бекер уже тренируется вовсю.

«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: Сульшер сел в лужу в Лиге чемпионов, Гвардиола добавит «Горожане» одержали семь побед всухую за 10 последних игр во всех турнирах.

С первых минут в центре должны выйти Хендерсон и Вейналдум, а в атаке — тройка Салах-Фирмино-Мане. Словом, мало «Фулхэму» не покажется. Не поможет и своё поле, ведь в нынешнем сезоне в родных стенах лондонцы играют плохо. За пять домашних матчей смогли лишь обыграть такого же аутсайдера «Вест Бромвич», в остальных случаях — четыре поражения при 11 пропущенных мячах.



Мы бы проверили П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.97. Оборона у «Фулхэма» одна из худших в английской Премьер-лиге на данный момент, а вот ливерпульцы в этом компоненте прибавили. В последних шести играх во всех турнирах у них только четыре пропущенных мяча: два от априори результативной «Аталанты», а ещё два — с пенальти. «Дачникам» даже на гол будет рассчитывать трудно.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль» 13 декабря 2020 года

«Фулхэм» не справился с «Манчестер Сити», а теперь лондонцев ожидает ещё один крайне серьёзный соперник. «Ливерпуль» имеет некоторые проблемы с выездами, но лазарет потихоньку пустеет. Ожидается мощный состав, да и в последнее время красные заметно добавили в обороне. Ждём уверенной победы действующего чемпиона Англии.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.97.