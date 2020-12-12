«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз: Крамарич поможет «Баварии» и «Боруссии» Д в Бундеслиге

В семи предыдущих турах Бундеслиги леверкузенцы набрали 19 очков, но с «Хоффенхаймом» у них не ладится.

13 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Хоффенхайма» оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Хоффенхайм» 13 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Байер» — «Хоффенхайм» 13 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.44.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Хоффенхайм» (13.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 11-го тура.

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Тур завершится в воскресенье, 13 декабря, двумя матчами. Наиболее поздний стартует в 20:00 мск в Леверкузене. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» сразится с «Хоффенхаймом». Вывеска симпатичная, а главное — соперники находятся в одинаковых условиях. Они выступают в Лиге Европы и проводили предыдущие встречи в четверг.



Впрочем, оставалось только уладить формальности. Выход в плей-офф гарантировали досрочно, а потому в шестом туре с чистой совестью выставили полуторные составы. «Фармацевты» в родных стенах размазали «Славию» (4:0) в битве за первое место в квартете, убив интригу за 32 минуты.



«Хоффенхайм» тем временем разбил «Гент» (4:1). Тоже на своём поле, хотя добился преимущества в два мяча даже чуть быстрее, к 27-й минуте. Тоже первое место в квартете, тоже никаких перелётов. Лидеров поберегли, дух перевели, настроение подняли. Пора возвращаться к внутренним делам.

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В Бундеслиге положение команд заметно отличается. «Деревенские» выдали серию из семи матчей без побед, которую смогли прервать только неделю назад с «Аугсбургом» (3:1). Они по-прежнему располагаются в нижней части турнирной таблицы: 12 очков, 10-е место. До зоны еврокубков всего четыре балла, вся борьба впереди.



«Байер» — иное дело. Уход Кая Хаверца не повлиял на результаты. Больше того — удалось набрать страшный ход. Шесть побед и ничья в семи предыдущих турах, второй раз подряд пролететь мимо Лиги чемпионов подопечные Эрика Боша явно не хотят. Они до сих пор ни разу не проиграли, хотя успели пересечься с «Вольфсбургом», «РБ Лейпциг» и «Боруссией» М.



Как итог — чистое второе место в турнирной таблице чемпионате Германии по итогам десяти туров. 22 очка, у «Баварии» всего на одно больше. Неудивительно, что букмекеры отдают хозяевам явное преимущество и выставляют на их победу заметно меньше двойки. Хотя «Хоффенхайм» — не подарок.

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От П1 отпугивает в первую очередь статистика противостояния. «Деревенские» не проигрывают в Леверкузене с 2015 года, с тех пор добыли две разгромные победы при двух ничьих. Потому в исход не полезем, а вот планка тотала кажется завышенной. Даже на ТМ 3.5 гола дают крепкий коэффициент 1.83.



«Байер» в последнее время пропускает по праздникам, а установленную планку пробивал лишь в трёх случаях из десяти. Очные встречи в минувшем сезоне тоже получились аккуратными — 0:0 и 2:1. «Хоффенхайму» сейчас надо действовать осторожнее, иначе велик риск увязнуть в середине. Ждём сравнительно аккуратного футбола, при котором дело ограничится двумя-тремя мячами.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «Хоффенхайм» 13 декабря 2020 года

«Байер» сейчас очень хорош, но на своём поле не выигрывал у «деревенских» аж с 2015 года. С тех пор — два разгромных поражения и две ничьи. Лезть в исход не рискнём, а вот тотал меньше 3.5 мяча заиграем. В прошлом сезоне за 180 минут соперники сподобились на три гола, да и вообще леверкузенцы сейчас пропускают мало.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.