«Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз: Артета, Обамеянг и Виллиан опасны только в Лиге Европы

За семь последних туров АПЛ «канониры» забили только два раза. Столь беспомощными они не были давно.

13 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех клуба из Бёрнли оценён в 6.35. Ставка на ничью принимается за 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли» 13 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Бёрнли» (13.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге к середине декабря добрались до 12-го тура.

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Программа 12-го тура чемпионата Англии завершится 13 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих в воскресенье сразятся лондонский «Арсенал» и «Бёрнли». Их встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.



«Канониры» великолепно выступили на групповом этапе Лиге Европы. За шесть туров набрали все 18 возможных очков и вышли в 1/16 финала с первого места, отрыв от ближайшего преследователя – «Мольде» – составил восемь пунктов. При этом получилось забить ровно 20 голов, а пропустить только пять.



Вот только в АПЛ дела у команды Микеля Артеты идут скверно. А точнее — ужасно. После 11 туров она плетётся на 15-м месте, набрав всего 13 баллов. О зоне вылета, конечно, думать не приходится, тут разница целых семь пунктов, но вот до зоны еврокубков не хватает столько же, а это уже ощутимо. Да и конкуренция в верхней части таблицы очень солидная.

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Любопытно, что на фоне мощной результативности на европейской арене во внутреннем первенстве у лондонцев ярко выраженная атакующая дистрофия. За все 11 игр сподобились лишь на 10 голов, что является одним из худших показателей в АПЛ! Лишь три команды на данный момент забили меньше, все они находятся в зоне вылета.



«Бёрнли» — одна из них. За 10 сыгранных матчей (поединок первого тура с «МЮ» был перенесён) команда из одноименного города набрала шесть баллов, что соответствует 18-й строчке. От безопасной 17-й позиции её отделяет всего один пункт, так что пока ничего критичного.



Забивают бордовые только по праздникам, у них всего пять голов в текущем сезоне. Зато с обороной по традиции всё вполне пристойно. Да, в четырёх последних турах они пропустили целых шесть раз, но стоит отметить, что пять из них пришлись на выездную игру на «Этихаде» против местного «Манчестер Сити» (0:5). В остальных же случаях получалось куда надёжнее.

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С «Брайтоном» подопечные Шона Дайча скатали нулевую ничью, а «Кристал Пэлас» вовсе умудрились обыграть со счётом 1:0. Нельзя не отметить и ничью с «Эвертоном» в прошлом туре (1:1). Ливерпульцы, конечно, имели преимущество, но бордовые сражались достойно.



Едва ли вялую атаку «Арсенала» можно сейчас сравнить с огневой мощью «Манчестер Сити». Лондонцы потерпели пять поражений в семи последних турах АПЛ, пропустив при этом девять мячей, а забив всего два. А потому голевого парада, на наш взгляд, не предвидится. Так что вполне можно подумать над ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.95.



Любители рискнуть могут сыграть лобовую победу хозяев через общий низ. Вариант П1 + тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах с увесистым коэффициентом 3.45. Дело в том, что за 13 предыдущих очных противостояний «канониры» одержали 11 побед над бордовыми. Едва ли теперь гости смогут что-то предложить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Бёрнли» 13 декабря 2020 года

Лондонский «Арсенал» в нынешнем сезоне может похвастаться лишь выступлением в Лиге Европы, в родной АПЛ столичный клуб идёт кошмарно. Нет ни голов, ни очков. «Бёрнли» — аутсайдер чемпионата Англии, но в последнее время выглядит не так плохо. Конечно, «канониры» дома вполне могут победить, но много гости не пропустят.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.