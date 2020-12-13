«ПСЖ» — «Лион». Прогноз: Неймар, Мбаппе, Депай и Ди Мария шокируют наивных букмекеров

«Лион» пропускает не больше одного мяча, а парижане не могут обрести стабильность.

13 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 13 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.

Анализ и прогноз матча 14-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (13.13.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков тоже завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Лиге 1 пришло время 14-го тура.

«Ахмат» — «Ростов». Прогноз: Талалаев и Бериша устроят Карпину жаркий приём в Грозном В четырёх предыдущих очных встречах в Грозном «Ахмат» набрал 10 очков из 12 возможных.

Он закроется в воскресенье, 13 декабря, сразу семью матчами. Самый поздний стартует в 23:00 мск в Париже. «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» сразится с «Лионом». Разумеется, это центральная игра тура. Действующий финалист Лиги чемпионов против полуфиналиста, а главное — лидер чемпионата Франции против третьей команды турнира.



Старт сезона выдался для подопечных Томаса Тухеля сложным. Сперва большие кадровые потери из-за коронавируса, затем травмы лидеров, потом усталость. В какой-то момент даже всерьёз рисковали пролететь мимо плей-офф Лиги чемпионов, но в нужный момент собрались.



Второй круг прошли без потерь: засушили «РБ Лейпциг» (1:0), наказали «Манчестер Юнайтед» за жуткую реализацию (3:1) и разгромили «Истанбул ББ» (5:1). Да и заняли в группе первое место. А в Лиге 1 колоссальный запас по уровню исполнительского мастерства позволяет не волноваться.

«Лестер» — «Брайтон». Прогноз: Уэлбек отобрал очки у Клоппа. Варди и Роджерс в зоне риска «Брайтон» в нынешнем сезоне АПЛ играет на выезде не хуже «Арсенала» (хотя это нетрудно) и «Ливерпуля».

Три поражения и ничья в 13 турах — многовато по собственным меркам. Однако этого вполне достаточно для чистого первого места в турнирной таблице: 28 очков, ближайшие преследователи отстают на два балла. Теперь о еврокубках на пару месяцев можно забыть, календарь выровняется. Самое время для рывка во внутреннем первенстве.



«Лион» по итогам минувшего сезона остался без еврокубков, что позволило играть в недельном графике и сохранять свежесть. Потому третье место и всего одно поражение не должны удивлять. Проиграли только «Монпелье» (1:2) в середине сентября, поскольку ещё до перерыва остались в меньшинстве.



26 очков позволяют возглавлять группу преследования напару с «Лиллем». Результативность в полном порядке — 24 мяча, больше только у парижан. В предыдущий раз «ткачи» уходили с поля без гола ещё 18 сентября. Карл Токо Экамби (семь мячей) и Мемфис Депай (шесть плюс четыре результативные передачи) своё дело знают.

«Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: лёгкая добыча для Клоппа и Мане, Моуринью далеко не уйдёт За пять домашних игр в АПЛ «дачники» проиграли четыре раза и пропустили 11 мячей.

«Лион» более-менее исправно создаёт трудности «ПСЖ» в очных встречах и полную авоську получает редко. Потому возникает ощущение, что букмекеры задирают планку тотала. Даже на тотал меньше 3.5 гола дают отличные 1.93. Отметку в четыре мяча соперники достигли лишь в трёх из десяти последних случаев.



Гости не пропускают больше гола на протяжении шести туров, а преимущество в свежести должно помочь в сдерживании фаворита. Руди Гарсия не стесняется выставлять трёх центральных защитников в случае необходимости, эта схема хорошо показывала себя в топ-матчах. На наш взгляд, всё ограничится парой-тройкой голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» 13 декабря 2020 года

«Лион» более-менее регулярно создаёт проблемы «ПСЖ». И сейчас находится в хорошем состоянии: отстаёт всего на два очка, на протяжении шести туров пропускает не больше одного мяча. Букмекеры ждут высокой результативности, хотя «ткачи» умеют играть в три центральных защитника. На наш взгляд, дело ограничится двумя-тремя голами. Статистика очных встреч согласна.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.