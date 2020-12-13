«Краснодар» — «Локомотив», Шомуродов против Роналду и другие игры: что смотреть 13 декабря

Зима пришла. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 13 декабря.

На что ставить в футболе 13 декабря

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков остались позади. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В воскресенье выбор солидный.

«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз: Николич оставит Мусаева в нижней части таблицы РПЛ Лишь в одном из семи предыдущих матчей «быки» забили больше одного мяча

В Российской Премьер-Лиге завершится программа 18-го тура. В 14:00 мск «Тамбов» начнёт выяснять отношения с «Рубином», 2,5 часа спустя придёт время «Краснодара» и «Локомотива». Оставшиеся поединки стартуют в 19:00 — ЦСКА примет «Урал», а «Ахмат» — «Ростов».



Сразу пять матчей запланированы в чемпионате Англии, здесь настал 12-й тур. «Саутгемптон» померяется силами с «Шеффилд Юнайтед» (15:00), «Кристал Пэлас» — с «Тоттенхэмом» (17:15), «Фулхэм» — с «Ливерпулем» (19:30), «Арсенал» — с «Бёрнли», а «Лестер Сити» — с «Брайтоном» (оба — 22:15).



В испанской Примере добрались до 13-го тура. «Реал Сосьедад» сыграет с «Эйбаром» (16:00), «Бетис» — с «Вильярреалом» (18:15), а «Эльче» — с «Гранадой» (20:30). В 23:00 «Барселона» постарается прервать неудачный отрезок. «Кадису» проиграли, затем получили 0:3 от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Теперь предстоит принять стоящий навылет «Леванте».

«Ахмат» — «Ростов». Прогноз: Талалаев и Бериша устроят Карпину жаркий приём в Грозном В четырёх предыдущих очных встречах в Грозном «Ахмат» набрал 10 очков из 12 возможных.

В итальянской Серии А пройдут аж шесть матчей, здесь завершается 11-й тур. «Кальяри» против «Интера» (14:30), «Наполи» против «Сампдории», «Болонья» против «Ромы», «Аталанта» против «Фиорентины» (все — 17:00). В 20:00 прозвучит свисток для «Дженоа» и «Ювентуса», а в 22:45 — для «Милана» и «Пармы».



А вот в чемпионате Германии всё самое интересное состоялось накануне, на воскресенье осталось лишь два матча 11-го тура. «Аугсбург» выяснит отношения с «Шальке» (17:30), а «Байер» — с «Хоффенхаймом» (20:00).



Сразу семь матчей пройдут во французской Лиге 1, тут добрались до 14-го тура. Всё самое интересное оставили на десерт. В 19:00 начнут «Лилль» и «Бордо», а в 23:00 — «ПСЖ» и «Лион». Парижане привычно возглавляют турнирную таблицу, однако Мемфис Депай с партнёрами отстают всего на два очка.

ЦСКА — «Урал». Прогноз: Влашич, Дзагоев и Акинфеев не отпустят «Зенит» со «Спартаком» «Урал» ни разу не обыгрывал красно-синих после выхода в элитный дивизион.

Также продолжают играть в менее рейтинговых чемпионатах. Выбор колоссальный — от Венгрии и Греции до Швейцарии и Шотландии.

Матчи по хоккею для ставок 13 декабря

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в воскресенье пройдут девять матчей. Дальше — пауза на Кубок Первого канала. Есть и несколько бодрых вывесок. Раньше всех начнут в Уфе, там «Салават Юлаев» постарается обыграть «Сибирь» и прервать неудачную серию (14:30 мск).



Также следует отметить битву магнитогорского «Металлурга» с «Автомобилистом» (15:00) и матч «Ак Барса» с «Йокеритом» (17:30). В ВХЛ и МХЛ тоже играют, можно поставить на эти первенства.

На что ещё ставить 13 декабря

Во-первых, биатлон. Третий этап Кубка мира-2020/2021 в разгаре. В 13:45 мск стартует женская гонка преследования на 10 км, в 16:00 начнётся мужская эстафета 4 х 7.5 км. В лыжных гонках добрались до второго этапа, тут пройдут гонки свободным стилем. У женщин на 10 км (12:45), у мужчин — на 15 (15:30).

«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз: Эльдор Шомуродов не впечатлит Криштиану Роналду в Серии А Генуэзцы идут предпоследними в чемпионате Италии и остались без двух основных вратарей.

Во-вторых, Формула-1. 17-й этап, Гран-при Абу-Даби. Гонка начнётся в 16:10 мск. Льюис Хэмилтон вернулся в строй, но квалифицировался лишь третьим. Даниил Квят оказался седьмым, а поул достался Максу Ферстаппену. Будет жарко.



В-третьих, баскетбол. Два матча Единой лиги ВТБ — в 14:00 мск выяснять отношения начнут «Автодор» и «Енисей», в 16:00 — «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Также играют в чемпионатах Испании, Италии, Турции, Германии и Греции.