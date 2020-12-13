«Краснодар» — последняя надежда России в еврокубках. Кто выиграет Лигу Европы — 2020/2021

Групповой этап Лиги Европы завершён, уже завтра, 14 декабря, в Швейцарии состоится жеребьёвка первой стадии плей-офф. В борьбе за трофей остались 32 команды, среди которых есть и один представитель России. Зато нет «Севильи», а это значит, что интрига жива. Самое время изучить котировки букмекеров в поисках хорошего коэффициента.

Лигу Европы выиграет клуб из АПЛ. Шансы Моуринью выше, чем у Сульшера и Артеты

Трио фаворитов представляет одну страну, подобное нечасто увидишь. Основным претендентом считается «Тоттенхэм», который начал сезон выше всяких похвал. На него дают коэффициент 6.50, то есть в случае успеха с 1000 рублей вы получите 6500 рублей. Подопечные Жозе Моуринью имели один из самых плотных календарей в Европе, поскольку были вынуждены продираться в основной раунд через квалификацию.

«Барселона» — «Леванте». Прогноз: Месси, Гризманн и Коутиньо вынудят Кумана оправдываться В семи предыдущих очных встречах с «Леванте» каталонцы потерпели три поражения.

И ничего — справились по всем фронтам. Лидируют в чемпионате Англии, выбили «Челси» из Кубка Англии, заняли первое место в группе Лиги Европы. 13 очков в шести турах при разнице голов 15:5. Связка Кейна и Сона великолепна, но ставить на лондонцев мы бы не рискнули. Если так пойдёт и дальше, АПЛ окажется приоритетом. Победа в чемпионате Англии стала бы для «шпор» эпохальным достижением.

Следом идёт «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы имели всё необходимое для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но проиграли в Турции и остались без очков в двух заключительных турах. Третье место в группе отправило их в Лигу Европы. Увольнять Уле-Гуннара Сульшера в клубе вроде как не планируют, хотя в АПЛ дела тоже складываются не лучшим образом.

Уровень состава у «дьяволов» по меркам Лиги Европы замечательный, глубина скамейки солидная. Если в чемпионате Англии дела выправить не удастся, ЛЕ станет последним шансом пробиться в Лигу чемпионов. Этот фактор также следует учитывать. На успех «Манчестер Юнайтед» дают коэффициент 7.00.

«Милан» — «Парма». Прогноз: Жервиньо, Эрнани и Бруну Алвеш дадут бой лидеру Серии А В девяти из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Тройку замыкает «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты — короли в Лиге Европы. Единственный клуб, добывший шесть побед из шести возможных. 18 очков, общий счёт — 20:5. Красота! Проблема одна — в АПЛ «Дандолк», «Мольде» и «Рапид» не выступают, там ситуация близка к катастрофе.

Голы даются с колоссальным трудом, причём дело вовсе не в низкой реализации. Не хватает непосредственно моментов. Обамеянг заметно сдал после продления контракта, Ляказетт напоминает о себе по большим праздникам. Если не удастся выдать победную серию в ближайшие недели, о топ-4 можно забыть.

Соответственно все силы в таком случае будут брошены на Лигу Европы, ведь попадание в Лигу чемпионов обеспечит солидные призовые от УЕФА. В условиях пандемии это важный фактор. Триумф «Арсенала» оценивается в 9.00. Вот только в плей-офф соперники пойдут серьёзнее и проблемы с качеством футбола наверняка вылезут.

«Милан» сделает ставку на скудетто, «Бенфика» — тёмная лошадка Лиги Европы

За пределами тройки остался великолепный «Милан». Подопечные Стефано Пиоли с запасом возглавляют турнирную таблицу чемпионату Италии, а в Лиге Европы заняли первое место в группе. Злата Ибрагимович пропустил уже три недели, однако отсутствие могучего шведа не повлияло на результаты.

«Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз: Артета, Обамеянг и Виллиан опасны только в Лиге Европы За семь последних туров АПЛ «канониры» забили только два раза. Столь беспомощными они не были давно.

Здесь вопрос тот же, что и с «Тоттенхэмом». «Россонери» не выигрывали скудетто аж с 2011 года, шанс прервать гегемонию «Ювентуса» выпадает крайне редко. Если получится сохранить набранный темп, Лига Европы отойдёт на второй план. Пока же успех итальянского клуба котируется за 12.0.

Топ-5 замыкает ещё один английский клуб, «Лестер» (13.0). У него в АПЛ гораздо меньше проблем, чем у «Арсенала». А в Лиге Европы полный порядок — спокойно заняли первое место в квартете, стабильно предоставляя отдых лидерам. Пожалуй, в число теневых претендентов «лисы» определённо входят.

Следом идут «Наполи» (15.0), «Байер» (17.0), «Аякс» и «Вильярреал» (19.0). Все эти команды попали в число сеяных и должны получить в 1/16 финала не самых мощных соперников. К числу грандов их не отнести, но с качеством футбола тут порядок. Выбить зазевавшегося фаворита точно способны.

«Лестер» — «Брайтон». Прогноз: Уэлбек отобрал очки у Клоппа. Варди и Роджерс в зоне риска «Брайтон» в нынешнем сезоне АПЛ играет на выезде не хуже «Арсенала» (хотя это нетрудно) и «Ливерпуля».

Десятку претендентов закрывает «Рома», на которую дают 20.0. Чуть ниже оценены шансы «Бенфики» (22.0) и «Реала Сосьедад» (23.0). За 25.0 можно поставить на «Ред Булл Зальцбург» и «Хоффенхайм». Португальцы переживают непростой период, но коэффициент на них кажется завышенным. Вариант достоин рассмотрения.

Чудес от «Краснодара» не ждём, у «Шахтёра» шансов больше

Из шести представителей России в еврокубках до весны добрался один. «Динамо» и «Ростов» проиграли первым же соперникам в квалификации. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА напрямую попали в групповой этап, но там же и остались. А вот «Краснодар» обошёл «Ренн» и финишировал третьим, пробившись в плей-офф Лиги Европы.

Однако подопечные Мурада Мусаева не попали в число сеяных в 1/16 финала. А это значит, что им попадётся крепкий соперник. Более-менее скромно из числа потенциальных оппонентов выглядят разве что ПСВ, «Рейнджерс», «Брюгге» и загребское «Динамо». Хотя болельщики «Зенита» и ЦСКА вряд ли с этим согласятся.

ЦСКА — «Урал». Прогноз: Влашич, Дзагоев и Акинфеев не отпустят «Зенит» со «Спартаком» «Урал» ни разу не обыгрывал красно-синих после выхода в элитный дивизион.

Нужно учитывать, что играть придётся в феврале фактически без игровой практики, ведь РПЛ вернётся только в последний день зимы. В то же время «Краснодар» неоднократно заявлял, что хочет играть с лучшими. Похоже, ещё одна возможность предоставится. С «Челси» и «Севильей» уже пересеклись, теперь вполне может выпасть представитель АПЛ или, допустим, «Наполи».

Букмекеры предлагают поставить на «быков» за 50.0, это 16-20 места в списке претендентов. Столько же дают на «Брюгге», «Рейнджерс», «Гранаду» и киевское «Динамо». А наивысшие шансы из клубов Восточной Европы по традиции имеет «Шахтёр». На украинский коллектив дают коэффициент 40.0.