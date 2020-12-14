В выходные было весело, а вот в понедельник выбирать не из чего.

«Йокерит» — «Ак Барс», Кудряшов с Подольски в Турции и другие матчи: что смотреть сегодня

Зима пришла. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 14 декабря.

На что ставить в футболе 14 декабря

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков остались позади. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много плюс кубковые матчи. В выходные было жарко, а вот в понедельник наступит затишье.

«Сельта» — «Кадис». Прогноз: страшный сон «Реала» и «Барселоны» огорчит экс-клуб Смолова «Сельта» добыла две победы и покинула зону вылета, но говорить о выздоровлении пока рано.

Собственно, в заметных чемпионатах состоится всего один матч. В Виго «Сельта» сразится с «Кадисом» и закроет программу 13-го тура испанской Примеры. Начало — в 23:00 мск. Новичок элитного дивизиона уже успел обыграть «Реал» с «Барселоной», находясь рядом с зоной еврокубков. «Кельты» после смены тренера добыли две победы подряд и покинули зону вылета.



На этом всё. В чемпионате Турции закончится 12-й тур, «Сивасспор» сразится с «Антальяспором» (19:00 мск). За гостей выступают Фёдор Кудряшов, Лукаш Подольски, Нури Шахин и экс-нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович. Правда, результаты слабые. Соперники находятся рядом с зоной вылета.



Также будут играть в чемпионатах Болгарии, Греции, Дании, Израиля, Кипра, Мексики, Польши и Румынии. По одному матчу состоятся в испанской Сегунде и итальянской Серии В. Уже во вторник топ-5 вернутся в строй и станет веселее.

Матчи по хоккею для ставок 14 декабря

КХЛ ушла на паузу перед Кубком Первого канала. Остался один матч, поскольку «Йокериту» из-за двух уходов на карантин нужно нагонять конкурентов. В понедельник финны сразятся с «Ак Барсом», начало — в 19:00. Накануне соперники пересеклись в Казани, теперь российский клуб будет гостем, но только формально. Играть снова предстоит в Татарстане.



Пять матчей пройдут в ВХЛ, а МХЛ запланированы сразу семь встреч. Любители хоккейного артхауса могут поставить на эти турниры.

На что ещё ставить 14 декабря

Тут тоже выбор скромнейший. В Единой лиге ВТБ состоится один матч — «Зелёна-Гура» сразится с «Астаной» (21:00 мск). Также будут играть в баскетбольных чемпионатах Франции и Израиля, по одной игре запланированы в Еврокубке и Адриатической лиге. Вывески скромные.



Продолжается женский чемпионат Европы по гандболу, групповой этап в разгаре. В понедельник состоятся два поединка: Нидерланды сыграют с Германия, а Венгрия — с Румынией. Сборная России набрала в четырёх матчах семь очков из восьми возможных.