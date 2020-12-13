«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз: самый удивительный гостевой матч Квартальнова в сезоне КХЛ

Команды сыграют во второй раз за два дня. Снова в Казани, но формально хозяевами будут финны.

14 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Йокерита» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» 14 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» 14 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — «Ак Барс» Казань (14.14.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Добрались до середины декабря, наступает пауза: 17 декабря стартует Кубок Первого канала. В ближайшую неделю лишь по одному матчу проведут иностранные клубы — «Йокерит», рижское «Динамо» и «Барыс». Они уходили на карантин и должны нагонять конкурентов.

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На 14 декабря запланирована лишь одна игра. «Йокерит» сразится с «Ак Барсом», начало — в 19:00 мск. В воскресенье эти команды пересеклись в Казани, теперь хозяевами льда будут финны. Но только условно: по решению КХЛ играть снова предстоит на «Татнефть-Арене». Поединок переносился из-за ухода «шутов» на карантин.

Лишние перелёты никому не нужны. В состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала попали четыре хоккеиста «Йокерита» (ещё двое вошли в заявку Швеции), лишний раз пересекать границу за пару дней до старта турнира смысла нет. У «Ак Барса» ситуация похожа — три человека вызваны в сборную России.

Потому линия букмекеров выглядит абсолютно логично: на российский клуб дают заметно меньше двойки. Раньше «Ак Барс» часто испытывал проблемы с этим соперником, но после назначения Дмитрия Квартальнова пошло веселее. В прошлом сезоне забрали оба матча, да ещё и при солидной результативности.

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На выезде оформили разгром (5:2), в родных стенах дошли до овертайма (4:3 ОТ), хотя имели внушительное преимущество. Ну и накануне образцово показательно задушили иностранных гостей: быстро забросили две шайбы, а играть по счёту «барсы» умеют выше всяких похвал. Особых моментов у соперника не было, в меньшинстве выстояли, в нужный момент подтащил Адам Рейдеборн.

В турнирной таблице казанцы чувствуют себя предельно комфортно, после неудачного отрезка в середине октября результаты выправились. Уверенное первое место в Восточной конференции, идущий вторым «Авангард» отстаёт на семь очков. Правда, у «ястребов» есть три игры в запасе. Все остальные заметно отстали.

«Йокерит» находится на границе зоны плей-офф, однако провёл на шесть матчей меньше конкурентов. По потерянным очкам опережает, например, даже СКА, который располагается на второй строчке в Западной конференции. В общем, ситуация рабочая и за попадание в топ-4 подопечные Лаури Марьямяки непременно поборются.

Но с «Ак Барсом» будет туго. «Джокеры» любят пространство и хороши на скорости, вот только разогнаться в Татарстане им никто не даст. А физическая подготовка у подопечных Дмитрия Квартальнова в полнейшем порядке, неслучайно они крайне редко проигрывают третьи периоды.

Потому основные надежды связаны с большинством и индивидуальными ошибками хозяев. Если их не случится, фаворит наверняка добудет дежурную победу и отправится на паузу в хорошем настроении. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76 и П2 + обе забьют за 2.26.

Логика простая: два матча без голов финны проводят крайне редко, но в защите накануне они слишком многое позволяли сопернику. Ждём тут чего-то в духе 3:2 или 4:2 в пользу казанцев.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» 14 декабря 2020 года

Формально хозяином будет «Йокерит», но встреча состоится в Казани. «Ак Барс» спокойно задушил финнов накануне: быстро повёл с разницей в две шайбы, уверенно действовал по счёту, забрал два очка. Пространства «джокеры» не получат, а потому больше двух шайб вряд ли забьют. На наш взгляд, казанцы повторят успех.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76.