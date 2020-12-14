«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз: долгожданный уход Фавра вдохновит Витселя, Санчо и Ройса

15 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Вердера» оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вердер» — «Боруссия» Д 15 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд 15 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Боруссия» Д (15.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 12-го тура.

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Программа стартует во вторник, 15 декабря, четырьмя поединками. Три из них начнутся в 22:30 мск. В Бремене «Вердер» на стадионе «Везерштадион» сразится с дортмундской «Боруссией». Основной сюжет очевиден — гости впервые выйдут на поле после смены главного тренера. Люсьена Фавра накануне отправили в отставку.



Назвать 2,5 года работы швейцарца провалом нельзя, но очевидно, что потенциал нынешнего состава используется не полностью. Пожалуй, вариантов у руководства не осталось. В Лиге чемпионов спокойно вышли в плей-офф с первого места в группе, а вот в чемпионате Германии ситуация куда печальнее.



В трёх предыдущих турах разжились всего одним очком, хотя уровень оппозиции нельзя назвать высоким. 1:2 от «Кёльна», 1:1 с «Айнтрахтом». В субботу случилась последняя капля — получили жуткие 1:5 от «Штутгарта», да ещё и в родных стенах. Самое удивительное, что жаловаться на невезение сложно.

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Швабы действовали вторым номером и крайне редко встречались с мячом, зато оказались гораздо конкретнее. По количеству моментов действительно превзошли «шмелей». Сразу несколько игроков после финального свистка намекали на сомнительную тактику. С тремя центральными защитниками в самом деле получился бардак.



После этого отставка Фавра казалась делом времени. Пока исполнять обязанности главного тренера будет 38-летний Эдин Терзич. Ситуация неприятная, но рабочая. Пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, 19 очков. «Бавария» оторвалась на пять баллов, «Байер» — на шесть.



До рождественского перерыва осталось два тура, которые крайне желательно пройти без осечек. Начать предстоит с визита в Бремен. «Вердер» хорошо стартовал, однако дальше календарь стал тяжелее. И результаты просели. Предыдущая победа датирована ещё 3 октября, с тех пор — пять ничьих (все со счётом 1:1) и три поражения.

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Зацепились с «Баварией» (1:1), уступили только «Вольфсбургу» (3:5), «Штутгарту» (1:2) и «РБ Лейпциг» (0:2). Вроде бы всего 13-е место в чемпионате Германии, хотя на деле положение вполне прочное. Отрыв от зоны вылета составляет шесть очков, от зоны стыков — четыре. Недурно.



В то же время «Боруссия» наверняка получит положительный импульс после отставки Фавра. Да, травм достаточно: выпали Эрлинг Холанд, Торган Азар и Томас Дилэйни, ещё в ноябре травмировался Тома Менье. И всё же разница в уровне исполнителей остаётся значительной. Для победы должно хватить.



В шести предыдущих очных встречах дортмундцы забивали как минимум два мяча. Букмекеры дают на ИТБ 2 гола гостей отличный коэффициент 2.04, а ведь бременцы за 11 туров сыграли на «ноль» лишь однажды. С новичком элитного дивизиона «Арминией» в самом начале октября. То есть 2,5 месяца назад.

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Полагаем, дежурные пару мячей при помощи эмоций и мастерства «шмели» оформят. Скорее всего, для победы этого хватит. Хотя оборона в последнее время выглядит слабо, так что лезть в форы не рискнём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Боруссия» Д 15 декабря 2020 года

«Вердер» находится недалеко от зоны вылета, но очки набирает исправно. В то же время «Боруссия» наверняка получит импульс после отставки Люсьена Фавра. В шести предыдущих очных встречах она забивала как минимум дважды. Думается, эмоционального заряда хватит для выполнения нормы даже без Холанда.



Ставка: ИТБ 2 гола «Боруссии» Д за 2.04.