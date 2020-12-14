«Динамо» Р — «Торпедо». Прогноз: Варнаков, Жафяров и Немировски испортят Скудре вендетту

Скудра работал в Нижнем Новгороде пять лет, после ухода из «Торпедо» дела у него не ладятся.

15 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех «Динамо» идёт за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» 15 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» 15 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» Нижний Новгород (15.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Добрались до середины декабря, наступает пауза: 17 декабря стартует Кубок Первого канала. В ближайшую неделю лишь по одному матчу проведут иностранные клубы — «Йокерит», рижское «Динамо» и «Барыс». Они уходили на карантин и должны нагонять конкурентов.

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На вторник, 15 декабря, запланирована лишь одна игра. В Латвии рижское «Динамо» сразится с «Торпедо», начало — в 20:30 мск. Основной сюжет понятен — Петерис Скудра впервые сыграет против своего бывшего клуба на новом месте. Нынешний рулевой хозяев работал в Нижнем Новгороде с 2013 по 2018 год.

Уже сейчас можно сказать, что первый сезон в Риге получился провальным. Состав перебрали заметно, однако результаты лучше не стали. На дворе середина декабря, а полностью ясно, что ни о каком плей-офф не может быть и речи. Жалкие 15 очков в 34 поединках и чистое последнее место в сводной таблице КХЛ. Все остальные набрали как минимум 20.

Отставание от кубковой восьмёрки составляет 24 балла, при двухочковой системе это пропасть. Клуб из Латвии в последние недели бьётся и кусается со всеми, вот только стабильно остаётся у разбитого корыта. Самым успешным месяцем остаётся ноябрь, за который успели одержать аж две победы. В остальных случаях ограничивались одной.

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В декабре она уже состоялась. Неделю назад сенсационно отыгрались у СКА в Санкт-Петербурге и выиграли по буллитам (4:3 Б). Дальше, правда, получили два поражения. 2:4 в Череповце при очень сомнительном судействе и 1:4 от СКА на своём льду. Озлобленные «армейцы» забросили четыре шайбы за 25 минут, после чего просто выключились.

«Торпедо» чувствует себя гораздо увереннее, предыдущий месяц вообще получился отменным. Разочаровали только 0:3 от «Северстали». Смотрелись хуже привычного, но всё равно могли зацепиться. Хозяева быстро вышли вперёд, дальше подопечные Дэвида Немировски имели моменты, однако с реализацией не задалось.

А в третьем периоде стали хватать удаление за удалением. Набежало три штуки за 6,5 минут. Вторую шайбу череповчане забросили по инерции сразу после выхода пятого полевого, третью — в большинстве. Игра оказалась сделана на ровном месте. Впрочем, в турнирной таблице всё хорошо.

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38 очков в 36 встречах, седьмое место на Востоке. Сзади накатывает «Барыс», но и до «Автомобилиста» не хватает всего четырёх баллов. Первая половина сезона получилась хорошей, важно не сбавлять темп и уйти на перерыв в рабочем настроении. Соперник посильный.

Статистика очного противостояния крепкая. За 11 последних матчей нижегородцы лишь один раз уступили в основное время. Для Скудры битва с «Торпедо» будет делом принципа, но разница в качестве хоккея вопросов не вызывает, а неудача в Череповце только добавит гостям концентрации и злости.

Линия позволяет не мудрить и взять П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.75. Варианты посмелее — лобовая победа гостей за 2.25 и Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.97. Рижане в последнее время много не пропускают, так что тут наверняка обойдётся пятью-шестью голами.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» 15 декабря 2020 года

Рижане в последнее время редко кого отпускают без борьбы, да и для Петериса Скудры этот матч будет особенным. В то же время по общему качеству хоккея «Торпедо» заметно лучше, а неудача в Череповце добавит концентрации. Возьмём П2 с нулевой форой за 1.75. В 11 предыдущих очных встречах нижегородцы уступили в основное время лишь однажды.

Ставка: победа «Торпедо» с нулевой форой за 1.75.