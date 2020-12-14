«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз: щедрый Гвардиола пощадит Билича и Ивановича

15 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех команды Славена Билича оценён в 30.00. Ставки на ничью принимаются за 12.25.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич» 15 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Вест Бромвич» (15.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. В английской Премьер-лиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

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Программа откроется 15 декабря двумя поединками. В самом позднем из них «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в Манчестере примет «Вест Бромвич Альбион», начало – в 23:00 мск. Очные встречи в подавляющем большинстве остаются за «горожанами», исправить ситуацию «дроздам» на этот раз будет невероятно трудно.



Команда Пепа Гвардиолы в выходные гостила на «Олд Траффорд» у своего соседа «Манчестер Юнайтед». Манчестерское дерби получилось до зубной боли осторожным и закономерно завершилось нулевой ничьей. Хотя сделать некоторые выводы всё же можно.



Дело в том, что оборона голубых на данный момент является одной из лучших в чемпионате Англии. Они, правда, провели на игру меньше, чем большинство других участников, но пропустили всего 11 голов. Реже вытаскивал мяч из сетки своих ворот только один из лидеров «Тоттенхэм» – у него 10 пропущенных.

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Любопытно также, что «Манчестер Сити» не пропускает уже шесть матчей кряду во всех турнирах. За это время клуб одержал четыре победы всухую и скатал две нулевые ничьи. Столь убедительным результатом не сможет похвастаться никто из АПЛ. Иное дело, что голы даются заметно тяжелее привычного.



«Вест Бромвич Альбион» – явный аутсайдер, вопросов в этом нет. И дело тут не только в статистике личных встреч, согласно которой «горожане» одержали 17 побед в 19 последних играх. Выступление в высшем английском дивизионе команды из Вест Бромвича совсем не впечатляет.



«Дрозды» одержали всего одну победу и потерпели целых восемь поражений за 12 матчей в английской Премьер-лиге и логично идут на предпоследнем месте. Обыграть получилось лишь «Шеффилд Юнайтед», который не спешит даже подавать признаки жизни (1:0). Но надо сказать, что «клинки» смотрелись тогда не хуже.

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В остальных же 11 случаях подопечные Славена Билича умудрились пропустить целых 25 голов, что является худшим показателем чемпионата Англии. Даже тот же «Шеффилд», у которого всего одно набранное очко, пропустил на четыре штуки меньше. При этом «Альбион» ещё и забивает довольно редко.



Однако ждать тут парада голов мы бы всё же не стали. Дело в том, что «Манчестер Сити» сейчас не может похвастать в атаке такими цифрами, что были в прошлом сезоне. В 12 последних матчах с его участием более трёх голов забивалось лишь однажды, тогда пострадал «Бёрнли» (5:0).



Впереди у подопечных Пепа Гвардиолы непростой выезд в Саутгемптон, который сейчас очень хорош. Вполне возможно, что испанский специалист проведёт некоторую ротацию с аутсайдером и даст лидерам отдохнуть. А потому П1 + тотал меньше 3.5 мяча за уверенный коэффициент 2.40 выглядит интересно.

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Также вполне можно подумать над ставкой «первый тайм хозяев результативнее второго» за коэффициент 2.99. «Манчестер Сити» наверняка постарается быстро обеспечить себе преимущество и перейти в энергосберегающий режим, как это было с «Фулхэмом». Да и в нынешнем сезоне АПЛ клуб большее количество своих мячей забил именно до перерыва.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич» 15 декабря 2020 года

«Манчестер Сити» явный фаворит предстоящего поединка. «Вест Бромвич» мало забивает и больше всех пропускает в АПЛ. Однако огромного числа голов от «горожан» не ждём. Впереди выезд к крепкому «Саутгемптону», скорее всего, они постараются быстро обеспечить себе преимущество и перейти в эконом-режим, как это было с «Фулхэмом».



Ставка: «Манчестер Сити» победит + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.