«Беневенто» — «Лацио». Прогноз: хитрый Симоне Индзаги проучит старшего брата в Серии А

15 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех клуба из Беневенто оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч 12-го тура Серии А «Беневенто» — «Лацио» 15 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Лацио» (15.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. В чемпионате Италии добрались до 12-го тура, программа которого откроется 15 декабря двумя поединками. В одном из них на стадионе «Чиро Вигорито» местный «Беневенто» примет «Лацио», начало – в 22:45 мск.

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Только один из новичков высшего футбольного дивизиона Италии начал набирать очки и выдал трёхматчевую беспроигрышную серию, как наткнулся на крепкий «Сассуоло». В матче прошлого тура команда Филиппо Индзаги уступила на выезде со счётом 0:1. Гости даже играли в большинстве практически весь второй тайм и нанесли в итоге 30 ударов по воротам, но спастись не смогли.



В турнирной таблице «Беневенто» спустился на 15-е место. После 11 туров у клуба из одноимённого города 11 очков. Отрыв от зоны вылета приличный, пять пунктов. А до топ-10 не хватает лишь двух баллов, но конкуренция в средней части солидная. На фоне проблем с результативностью положение не кажется перспективным.



«Лацио» хорошо выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, заслуженно пробившись в плей-офф. Теперь пора возвращаться к родной Серии А, где клуб идёт на девятой строчке, набрав 17 баллов. Отставание от лидирующего «Милана» достигло 10 пунктов, так что теперь нужно сильно поднажать.

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В прошлом туре римляне тоже потерпели поражение. Они принимали «Верону», которая снова повадилась отбирать очки у грандов. И уступили со счётом 1:2. В целом, хозяева смотрелись даже интереснее, больше контролировали мяч, но переводить территориальное преимущество в остроту удавалось реже необходимого.



Впрочем, на выезде подопечные Симоне Индзаги в нынешнем сезоне выглядят гораздо лучше, чем дома. За пять матчей Серии на чужом поле набрали 12 из 15 возможных очков. Единственное поражение пришлось на игру с «Сампдорией» (0:3), но тогда «Дория» выдала, пожалуй, лучшие 90 минут за последние месяцы.



Зато в остальных четырёх случаях «орлята» одержали четыре победы, забив 10 раз, а пропустив только четыре. Несомненно, параллельное выступление на европейской арене сказалось на их форме, но теперь можно сконцентрировать всё внимание на внутреннем первенстве и начать исправлять положение.

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На наш взгляд, для этого есть все предпосылки. «Беневенто» проиграл три из пяти домашних матчей в Серии А, пропустив за это время 11 мячей. Лидер «Лацио» Чиро Иммобиле в отличной форме, а потому вполне можно подумать над лобовой победой гостей в предстоящем поединке. Букмекеры дают за неё приемлемый коэффициент 1.72.



Еще один вариант – обе забьют за 1.65. Коэффициент скромный, но выглядит перспективно. Дело в том, что римляне, в отличие от сассуольцев, имеют проблемы с обороной. Такая ставка заходила в 12 из 13 последних матчей с их участием.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Лацио» 15 декабря 2020 года

«Лацио» заслуженно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, теперь можно вернуться к внутреннему первенству. Начать догонять лидеров надо уже сейчас, ведь осечек допустили достаточно. «Беневенто» — скромный новичок элитного дивизиона, а римляне здорово играют в гостях. На наш взгляд, Симоне Индзаги сумеет обыграть старшего брата.



Ставка: победа «Лацио» за 1.72.