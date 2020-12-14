Геннадий Головкин – Камил Шеремета. GGG на пути к третьему бою с Канело

В победу поляка не верит никто, кроме него самого. Легкая прогулка для Головкина.

Рано утром 19 декабря по московскому времени во Флориде сразятся чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин из Казахстана и поляк Камил Шеремета. Начало боя – не ранее 6:00 мск 19 декабря. Букмекеры считают, что бой станет легкой прогулкой для GGG. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Когда дата боя Геннадий Головкин – Камил Шеремета

Поединок Тайсон — Джонс пройдёт рано утром 19 декабря по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск. Поединок пройдет во Флориде. Головкин в этом поединке ставит на кон свои чемпионские пояса по версиям IBF и IBO. Соперники должны были провести бой еще весной, но сначала вмешалась травма ноги казахстанца, а затем все планы спутала пандемия коронавируса.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Головкин — Шеремета

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Коэффициенты и ставки на бой Геннадий Головкин – Камил Шеремета

Букмекеры считают, что у Головкина не возникнет проблем в этом бое. Поставить на победу GGG можно с коэффициентом 1.03. Это примерно 91% вероятности. Сделать ставку на успех Камила Шереметы можно за 13.00 (6%). На ничью эксперты предложили коэффициент 30.00 (3%).

Основной тотал установлен на отметке 7 раундов. С равными коэффициентами можно сделать ставку на то, что бой преодолеет рубеж 6 и 7 раунда, и на то, что все завершится раньше.

Форма Геннадия Головкина и Камила Шереметы

Геннадий Головкин не выходил в ринг целый год. 5 октября прошлого года он единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко. Всего же на счету Головкина 40 побед в 42 боях. 35 из них – нокаутом.

Ни для кого не секрет, что Головкин хотел бы в третий раз сразиться и наконец победить Сауля Канело Альвареса. Первый бой этих соперников завершился вничью, во втором победил Канело. Путь к третьему сражению лежит через обязательную защиту. Камил Шеремета – обязательный претендент, почему не бы подраться против него.

Тем более, что поляк – не совсем ноунейм, но и назвать его топовым боксером язык не поворачивается. Практически все свои поединки Шеремета провел на родине, в Польше. Мощный удар тоже нельзя отнести к его сильным сторонам – на счету Камила 21 победа, но всего 5 из них – нокаутом. Главное же сомнение в способностях Шереметы – он никогда еще не встречался в ринге с топ-противником. Вершина его карьеры пока — победа над Рубеном Диасом.

Сам Шеремета, конечно, верит в себя, а как же иначе.

«Головкина вполне можно побеждать. Канело побил его. Дэниэл Джейкобс и Сергей Деревянченко были близки. Ключ к победе над Головкиным – ближний бой и удары по корпусу. Тогда он сломается и рассыпется», — заявил Шеремета.

Верит в него соотечественник, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Кшиштоф Гловацки. Он считает, что Шеремета не просто выстоит, но и победит Головкина по очкам.

А вот россиянин Мурат Гассиев уверен, что у Головкина не будет проблем с поляком. Он даже признался, что ничего не знает о сопернике GGG.

«Если честно, о сопернике вообще ничего не знаю, но Гена давно не боксировал. И у него такая же ситуация, как у меня — ему нужно просто выйти в ринг и встряхнуться. А далее я хотел бы увидеть его третий бой с Саулем Альваресом, чтобы уже закрыть эту тему навсегда», — подчеркнул Гассиев.

Все ждут не просто победы Головкина, но убедительного выигрыша. Справится ли GGG, откроет себе путь к третьему бою против Альвареса? Узнаем совсем скоро. Делайте ваши ставки!