Клубный футбол теперь и в середине недели! «Волки» против Лэмпарда.

«Вулверхэмптон» — «Челси», «Вердер» — «Боруссия» и другие матчи. На что ставить 12 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 15 декабря.

На что ставить в футболе 15 декабря

Еврокубки свою осеннюю программу выполнили и ушли на каникулы, так что теперь есть возможность играть в середине недели. И клубные чемпионаты этим пользуются.

Два матча в английской Премьер-лиге. «Вулверхэмптон», стартовавший слабовато, примет «Челси», а «Манчестер Сити» проэкзаменует «Вест Бромвич». Две встречи и в итальянской Серии А: «Удинезе» сыграет с «Кротоне», а «Беневенто» — с «Лацио».

Ну а больше всего игр из топовых чемпионатов сегодня в Германии, сразу 4 встречи. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха нанесёт визит во Франкфурт «Айнтрахта», а их одноклубники из Дортмунда едут в гости к «Вердеру». «Герта» принимает «Майнц», а «Штутгарт», отправивший в отставку Люсьена Фавра из «Боруссии», дома сыграет с «Унионом».

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 15 декабря

В КХЛ сегодня одна встреча: рижское «Динамо» примет «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

На что ещё ставить 15 декабря

Ключевой матч для женской сборной России по гандболу. Команда Амброса Мартина сыграет со сборной Дании, для выхода в полуфинал хватит ничьей.

В баскетбольной Евролиге ЦСКА примет «Анадолу Эфес», а в Кубке Европы «Уникс» ждёт непростой выезд в Испанию к «Ховентуду».

В волейбольной Лиге чемпионов вступает в борьбу «Кузбасс». Для кемеровчан самый серьёзный соперник в первый же день – команда Алексея Вербова сразится с итальянской «Моденой». В Кубке ЕКВ питерский «Зенит» в гостях сыграет с болгарским «Хебаром».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!