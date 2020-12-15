«Спартак» упустил шанс на чемпионство. Место в тройке – максимум для Тедеско и Федуна

16 декабря в РПЛ пройдёт матч «Зенит» – «Спартак». Это будет центральная игра первой части сезона, ведь встречаются лидеры. Казалось бы, гонка за золото в самом разгаре, но никакой интриги в чемпионате уже нет. По крайней мере так считают букмекеры, которые рискуют своими деньгами.
По мнению экспертов, «Зенит» – явный фаворит не только ближайшего матча, но и всего сезона. Победа сине-бело-голубых в предстоящей игре оценена коэффициентом 1.67, а итоговый триумф в РПЛ идёт за скромные 1.45.
Выигрыш «Спартака» в Санкт-Петербурге доступен за 5.20, а на чемпионство красно-белых букмекеры предлагают запредельные 6.50.
То есть титул «Зенита» с 1000 рублей даст лишь 1450 рублей, а чемпионство «Спартака» может принести 6500 рублей. Это значит, что букмекеры уже не верят в команду Доменико Тедеско. И красно-белые сами виноваты в случившемся.
3 октября в 10-м туре «Спартак» вырвал ничью в домашнем матче с «Зенитом», хотя в концовке мог даже победить. Отрезок между двумя поединками с сине-бело-голубыми должен был подтвердить амбиции красно-белых в борьбе за титул. Но не подтвердил.
С той игры «Зенит» провёл 14 матчей, а «Спартак» лишь девять. И то в кубковом матче с «Енисеем» Тедеско выпустил практически полностью резервный состав, предоставив дополнительный отдых лидерам.
Также игроки сине-бело-голубых получили гораздо большую нагрузку в национальных сборных, а ведь были ещё и травмы. Из-за повреждений атакующее трио Азмун – Дриусси – Малком на указанном интервале в сумме пропустило 17 матчей.
А как же судейство? За восемь предыдущих матчей в РПЛ разница по исполненным и полученным пенальти у «Зенита» 4:3, а у «Спартака» – 3:0. Аналогичная статистика по удалениям: у сине-бело-голубых 0:1, а у красно-белых 2:0.
В пяти из восьми поединков «Спартак» бил пенальти или какую-то часть матча играл в большинстве. А против «Зенита» в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом» были допущены важные судейские ошибки, которые затем признал РФС.
В итоге «Зенит» с чудовищной нагрузкой, травмами важнейших игроков и явно неблагосклонным судейством набрал 17 очков в восьми последних матчах в РПЛ, а «Спартак» — лишь 14.
И дело здесь далеко не в Тедеско. Доменико не виноват, что футболисты не реализуют свои моменты, а в атаку приходится выпускать Илью Кутепова. Согласно порталу Understat, по показателю ожидаемых голов xG «Спартак» превзошёл всех оппонентов в четырёх последних невыигранных матчах в РПЛ:
● 1,09 – 0,28 с «Ростовом»;
● 3,07 – 0,95 с «Уралом»;
● 0,91 – 0,49 с «Динамо»;
● 1,85 – 0,73 с «Сочи».
Стоит признать, что «Спартак» свой шанс упустил. «Зенит» и ЦСКА уже не будут тратить силы на еврокубки, «Ростову» не придётся перестраивать полкоманды по ходу сезона, а у «Динамо» и Шварца появится время на полноценные сборы.
Почти наверняка добавят «Краснодар» и «Локомотив», а нестареющий Нобоа способен добыть немало побед для «Сочи». В таких условиях «Спартаку» стоит не думать о титуле, а постараться хотя бы в тройке остаться.
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