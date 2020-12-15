«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех москвичей оценён букмекерами 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Спартак» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» Москва (16.12.2020)

Футбольный сезон подобрался к середине декабря, национальные сборные вернутся нескоро, завершились и групповые этапы еврокубков. Российской Премьер-Лиге тоже пора отправляться в зимнюю спячку. Участники добросовестно отыграли 18 туров, то есть уже 60% от общей дистанции остались позади.

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Программа 19-го тура чемпионата России откроется 16 декабря сразу тремя поединками. Календарь напоследок решил порадовать яркой вывеской «Зенит» – «Спартак». Битва двух столиц стартует в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. На кону зимнее чемпионство.



Матч первого круга, проходивший в Москве, завершился боевой ничьей (1:1). Тогда соперники на пару возглавляли первенство и смотрелись примерно сопоставимо, результат оказался вполне закономерен. Однако с тех пор прошло восемь туров и расклады несколько поменялись.



Подопечные Сергея Семака успели провалиться в Лиге чемпионов, заняв последнее место в далеко не самой мощной группе с единственным набранным очком. Зато в родной РПЛ уровень конкуренции гораздо ниже. Тут вышли на чистое первое место: 38 очков, отрыв от ближайшего преследователя составляет три очка. Следовательно даже ничьей хватит для сохранения лидерства до второй части первенства.

«Спартак» упустил шанс на чемпионство. Место в тройке – максимум для Тедеско и Федуна Против «Зенита» были еврокубки, травмы и даже судейство. Что ещё нужно «Спартаку» для борьбы за золото?

В последних двух турах сине-бело-голубые на своём поле разобрались с екатеринбургским «Уралом» (5:1) и столичным «Динамо» (3:1). Хотя если у екатеринбуржцев шансов на благополучный результат действительно было маловато, то москвичи смотрелись не сильно хуже. Но упустили свои моменты в дебюте, а дальше чемпион добавил.



«Спартак» стабильно находится в группе лидеров с самого начала сезона: чистое второе место в турнирной таблице. Сбавивший обороты ЦСКА отстал на один пункт, а остальные находятся ещё дальше. Вот только результаты и качество в футбола в последнее время совсем не впечатляют. Появились ненужные потери очков — были 0:1 от «Ростова» и 2:2 с «Уралом».



Отдельно стоит обратить внимание и на игру красно-белых в предыдущем туре с «Сочи» (0:1). Несомненно, играть в Сочи трудно любому сопернику, да и без вопросов к арбитрам в том матче тоже не обошлось. Как минимум один пенальти в ворота хозяев, пожалуй, следовало назначить. Впрочем, это не отменяет того факта, что моментов у гостей практически не было. Если, конечно, не считать отмененного гола Ларссона, который подыграл себе рукой. По тому эпизоду никаких вопросов не возникло.

«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз: Левандовски и Мюллер накидают авоську любимому клиенту В 12 последних очных встречах мюнхенцы набрали 34 очка из 36 возможных.

«Зенит» справедливо подходит к заключительному поединку 2020 года в ранге фаворита. Петербуржцы одержали восемь побед за девять домашних матчей, забив 30 голов за это время. Так что с такой игрой, как в прошедшем туре, команде Доменико Тедеско будет сложно рассчитывать на успех. Благо что красно-белые не побеждали в Санкт-Петербурге аж с 2012 года.



Однако дать бой москвичи могут. Дело в том, что оборона действующего чемпиона страны нередко сбоит даже дома. Не пропускал он в текущем сезоне на своём поле только от «Уфы», которая на тот момент смотрелась совсем жутко. А атака «Спартака» остаётся одной из самых серьёзных в чемпионате России даже без травмированного Александра Соболева.



Мы бы проверили ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 2.03. Красно-белые сейчас не блещут, но у них 10 голов в пяти последних турах. Сине-бело-голубые отличились за то же время 13 раз, только вот на своём поле пропускали даже от «Тамбова» с «Уралом». Вырисовывается что-то в духе 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Спартак» 16 декабря 2020 года

«Зенит» справедливо считается фаворитом. Петербуржцы много забивают дома и регулярно побеждают, а «Спартак» в последнее время не блещет. Однако красно-белые по-прежнему идут на второй строчке в РПЛ, а в пяти предыдущих турах оформили 10 голов. Рассчитывать на победу в Санкт-Петербурге будет трудно, но дать бой вполне можно.



Ставка: «Зенит» не проиграет + обе забьют за 2.03.