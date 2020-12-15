«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Нобоа разобрался с Тедеско, Сандро Шварцу тоже достанется

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех москвичей оценён букмекерами в 2.76. Ставки на ничью принимаются за 3.22.

Букмекерские коэффициенты на матч 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» (16.12.2020)

Футбольный сезон подобрался к середине декабря, национальные сборные вернутся не скоро, завершились и групповые этапы еврокубков. Российской Премьер-Лиге тоже пора отправляться в зимнюю спячку. Участники добросовестно отыграли 18 туров, то есть позади уже 60% от всей дистанции.

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Программа 19-го тура чемпионата России откроется 16 декабря сразу тремя поединками. Среди прочих в среду «Сочи» на стадионе «Фишт» примет московское «Динамо», начало – в 18:00 мск. Соперники находятся рядышком в турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков, скучно точно не будет.



Пока что второй год в высшем российском дивизионе сочинцы определённо могут занести себе в актив. После 18 туров идут на шестой строчке, набрав 30 баллов. «Динамо» – на пятой. До зоны еврокубков не хватает лишь двух пунктов, хотя остановившийся на девятом месте казанский «Рубин» отстаёт всего на три. Плотность внушительная.



В предыдущем туре «барсы» принимали одного из лидеров первенства и одержали вторую домашнюю победу подряд. На этот раз одолеть с минимальным счётом получилось московский «Спартак». Конечно, без вопросов к судьям не обошлось, дважды можно было ставить пенальти в ворота Джанаева, но в целом хозяева смотрелись уверенно и мало что позволяли сопернику.

«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз: Левандовски и Мюллер накидают авоську любимому клиенту В 12 последних очных встречах мюнхенцы набрали 34 очка из 36 возможных.

Единственный гол ударом из-за штрафной забил набравший форму после травмы Кристиан Нобоа. Теперь на счету лидера команды восемь мячей за 14 матчей в РПЛ. Эквадорец в порядке, а с ним атакующий потенциал подопечных Владимира Федотова гораздо солиднее.



Против «Динамо» также говорит то, что «Сочи» до сих пор ни разу не проиграл на своём поле. Причём беспроигрышная домашняя серия в чемпионате России длится ещё с прошлого сезона, а именно 15 матчей. А в девяти играх текущего розыгрыша команда из одноименного города даже забила 15 мячей.



Бело-голубые при Сандро Шварце несомненно преобразились, особенно в атаке. Но вот с выездами пока не везёт. За четыре гостевых поединка под руководством немецкого специалиста набрали лишь четыре из 12 возможных очков и пропустили целых девять мячей, что в среднем за игру составляет даже больше двух штук.

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Сочинцы же одержали четыре победы в пяти последних матчах на своём поле, хотя соперники были вполне серьёзные — «Ростов» (4:2), «Локомотив» (2:1) и, собственно, «Спартак» (1:0). При таких раскладах П1 с нулевой форой за коэффициент 1.99 выглядит интересно.



Также можно проверить голы в обе стороны, за такой вариант букмекеры предлагают за 2.01. У «Сочи» проблем с голами нет, но и «Динамо» при новом руководстве пока забивает в каждом матче. Даже в прошлой гостевой игре с «Зенитом» (1:3) смотрелись не сильно хуже соперника и могли спастись. Словом, стоит ждать интересного футбола.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» 16 декабря 2020 года

Несомненно, «Динамо» при Сандро Шварце заметно преобразилось, особенно в атаке. Однако фаворитом предстоящего поединка москвичей считать трудно. «Сочи» не проигрывает на своём поле в чемпионате России уже 15 игр кряду, а в последних девяти даже забил 15 мячей. Бело-голубые уже обыгрывали сочинцев в нынешнем сезоне, но на чужом поле всё будет иначе.



Ставка: обе забьют за 2.01.