«Зенит» — «Спартак», «Ювентус» — «Аталанта» и другие матчи. На что ставить 16 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 16 декабря.

На что ставить в футболе 16 декабря

Дерби в РПЛ – «Зенит» против «Спартака»! Сейчас питерцы на три очка опережают соперников и могут оторваться уже очень прилично в турнирной таблице. С другой стороны, если победит команда Тедеско, на вершине таблицы снова будет паритет. Ждём суперэмоциональный матч и, возможно, скандал – последние матчи этих клубов не обходятся без него.

Кроме того, «Ротор» примет тульский «Арсенал», а «Сочи» сыграет с московским «Динамо».

Будут играть в футбол и в Европе. В Англии выделим сражение Юргена Клоппа и Жозе Моуринью – «Ливерпуль» против «Тоттенхэма». В Германии стоит последить за матчем «Бавария» — «Вольфсбург», а в Италии, конечно, за встречей «Ювентуса» и «Аталанты». Жаль, что Алексей Миранчук, скорее всего, не появится на поле. Кроме того, сыграют «Интер» и «Наполи», а в Испании следите за игрой «Барселона» — «Реал Сосьедад». Настоящее футбольное пиршество!



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 16 декабря

В КХЛ сегодня игр нет – пауза на Кубок Первого канала. Можно ставить на матчи в ВХЛ и МХЛ или сделать паузу на денек.

На что ещё ставить 16 декабря

В баскетбольной Евролиге классные вывески — «Зенит» — «Бавария» и «Барселона» — «Химки». Ждём победы от петербуржцев и надеемся, что у игроков подмосковного клуба взыграет самолюбие, кажется, они уже устали проигрывать. В Еврокубке «Локомотив-Кубань» дома сыграет с «Монако», а в Лиге чемпионов «Нижний Новгород» гостит в Польше. Нижегородцам предстоит матч против «Старта» из Люблина.



В волейбольной Лиге чемпионов «Кузбасс» сыграет с бельгийским клубом «Кнак» на его площадке. В Кубке ЕКВ московское «Динамо» дома примет «Войводину» из Сербии.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!