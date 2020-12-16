Матч «Зенит» – «Спартак» рассудит москвич Сергей Карасёв. РПЛ ждёт очередной скандал?

В четырёх предыдущих матчах в РПЛ Карасёв назначил шесть пенальти и удалил пять игроков. Не обошлось и без ошибок.

В центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» примет «Спартак». Поединок на «Газпром Арене» пройдёт 16 декабря, начало – в 20:00 мск. Посмотреть битву столиц в прямом эфире можно будет на «Матч ТВ». Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Что ждать от московского рефери в столь ответственный момент? Подскажут букмекеры.

Многих удивляет, что на матче между командой из Москвы и Санкт-Петербурга главным будет рефери из столицы. Но стоит учитывать внушительный опыт и статус Карасёва.

Сергей – арбитр ФИФА. Он работал на Евро-2016, ОИ-2016, МЧМ-2017 и ЧМ-2018. Карасёв регулярно судит матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций УЕФА. Всё это говорит о том, что на встречу «Зенит» – «Спартак» выбран профессионал международного уровня.

В нынешнем сезоне Карасёв судил два матча команд из Москвы и региона. Сергей отработал на поединках «Тамбов» – «Динамо» и «Локомотив» – «Рубин». И здесь уже появляются интересные детали.

Как стать миллионером на судействе Карасёва: удивительная серия может разорить букмекеров Ставка на пенальти и удаление в РПЛ зашла в четырёх подряд матчах. Московский судья не остановился даже в Лиге чемпионов.

В обоих упомянутых играх московские клубы получали численное преимущество и били пенальти. С другой стороны, «Тамбов» дважды исполнил 11-метровые в матче с «Динамо» и может винить только себя за упущенную возможность на 99-й минуте.

Также Карасёв работал на двух матчах с участием «Спартака». В них красно-белые выиграли у «Локомотива» (2:1) и уступили ЦСКА (1:3). В указанных встречах пенальти и удалений не было.

Зато в поединке «Ахмат» – «Зенит» Сергей совершил результативную ошибку, когда на 52-й минуте назначил пенальти в ворота гостей. В теории это решение стоило сине-бело-голубым двух очков, но никто не знает, как бы развивался матч без того решения арбитра.

Букмекеры подготовили несколько предложений по поводу судейских решений в матче «Зенит» – «Спартак»:

Пенальти – «да» с коэффициентом 2.25, «нет» за 1.60;

Удаление – «да» за 3.20, «нет» за 1.35;

Пенальти + удаление – «да» за 4.50, «нет» за 1.18.

«Спартак» упустил шанс на чемпионство. Место в тройке – максимум для Тедеско и Федуна Против «Зенита» были еврокубки, травмы и даже судейство. Что ещё нужно «Спартаку» для борьбы за золото?

Обычно коэффициент на 11-метровый и красную составляет порядка 7.00-8.50, но здесь котировка намного ниже. С чем это связано? В каждом из четырёх предыдущих матчей в РПЛ Карасёв и удалял игроков (5 раз), и указывал на точку (6).

Также эксперты предлагают котировку 3.50 на то, что первый пенальти в матче пробьёт «Зенит». А на аналогичный выбор в пользу «Спартака» дают 6.00. Таким образом, шансы хозяев на удар с точки значительно выше.

Вполне логично выглядят коэффициенты на количество предупреждений. Тотал жёлтых карточек больше 6,5 доступен за 1.95, а ТМ 6,5 можно взять за 1.76. В пяти предыдущих очных противостояниях между «Зенитом» и «Спартаком» арбитры в сумме выписали 37 «горчичников» – по 7,4 в среднем за игру.

Из-за статуса матча судья будет работать под огромным давлением. Даже незначительную ошибку многие воспримут как свидетельство предвзятости. Но нужно смотреть правде в глаза: Сергей Карасёв – это чуть ли не единственный арбитр России, который не боится ответственности и умеет держать под контролем самые сложные встречи.

Так что пожелаем Карасёву удачи, а командам – яркой игры.