«Краснодар» — «Уфа». Прогноз: Мусаев, Шапи и Кабелла бросятся в погоню за лидерами РПЛ

17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Уфа». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 9.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Уфа» 17 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (17.12.2020)

Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На четверг, 17 декабря, запланированы четыре матча.

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Два из них стартуют в 18:00 мск. «Краснодар» примет «Уфу» в надежде развить успех и приблизиться к зоне еврокубков. Пожалуй, хозяева — один из немногих клубов чемпионата России, которым сейчас совсем не нужен перерыв. Они мучились всю осень, но в декабре набрали отличный ход.



В четырёх последних поединках добыли три победы при одной ничьей. Одержали важнейшую победу над «Ренном» в Лиге чемпионов (1:0), разнесли «Ротор» (5:0), выстояли на «Стэмфорд Бридж» с «Челси» (1:1) и разобрали на запчасти «Локомотив» (5:0). Один пропущенный мяч за 360 минут сильно контрастирует с тем, что мы наблюдали в октябре-ноябре.



С волгоградцами «быкам» повезло: быстро остались в большинстве, хотя в равных составах смотрелись не лучше. И всё равно многое позволяли новичку элитного дивизиона. Повезло, что блистательно действовал Матвей Сафонов. Четыре мяча из пяти забили после удаления.

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Игра с «Челси» не несла турнирной значимости, англичане никуда не спешили. А вот разгром «Локомотива» никаких смягчающих факторов не имеет. Москвичи, конечно, испытывали проблемы с составом, но на фоне «быков» выглядели натуральными пассажирами. Терялись под давлением, вдрызг проигрывали в опорной зоне, постоянно ошибались.



Собственно, объяснение взлёта подопечных Мурада Мусаева крайне прозаичное. Лазарет всю осень ломился от травмированных, а теперь у тренерского штаба появился солидный выбор. Не хватает только Матвея Сафонова, Ари и Дмитрия Стоцкого. В близком к оптимальному составе «Краснодар» традиционно опасен.



Между прочим, положение в турнирной таблице не такое уж печальное. 27 очков в 18 турах и восьмое место. Пять баллов до идущего четвёртым «Ростова» — вполне неплохо с учётом крайне плотного графика и травм. Благо что есть хорошая возможность подтянуться к зоне еврокубков.

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Ведь в Краснодар пожалует «Уфа». Она встрепенулась ближе к концу ноября и даже покинула зону вылета. Обыграла «Тамбов» (4:0) и «Ростов» (1:0), а вот с «Ротором» и Василием Казарцевым не справилась. Уступила в меньшинстве со счётом 0:1, а судья умудрился не поставить пенальти за очевидную игру рукой. Было это за пару минут до удаления Морозова.



В общем, подопечных Рашида Рахимова арбитры обижают уже два тура подряд. В Ростове-на-Дону не стали удалять Егора Бабурина, что не помешало взять три очка. Тем не менее ситуация стала чуточку приятнее: 13 очков, 14-е место. До идущего 12-м «Урала» целых шесть баллов, но зимой обещают усиление состава. Это позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.



Пока же «Краснодар» закономерно считается у букмекеров явным фаворитом. Разница в уровне исполнителей серьёзная, плюс своё поле. Статистика очных встреч согласна — у южан три победы подряд, во всех случаях забивали как минимум два мяча. От этого вполне можно оттолкнуться.

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Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 2.17 и ИТБ 2 гола «Краснодара» за 1.95. У «Уфы» наметились кое-какие подвижки в обороне, но уровень давления на сей раз будет выше, чем с «Тамбовом», «Ростовом» или «Ротором». Пару мячей хозяева наверняка сообразят.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» 17 декабря 2020 года

У «Краснодара» пустеет лазарет, результаты тут же скакнули вверх. 10 очков из 12 возможных в четырёх последних матчах, а в воскресенье разнесли «Локомотив» со счётом 5:0. «Уфа» добавила, но с такими «быками» ей будет сложно. Разница в уровне исполнителей существенная, хозяева почувствовали уверенности. Возьмём ИТБ 2 гола «Краснодара» за 1.95.



Ставка: ИТБ 2 гола «Краснодара» за 1.95.