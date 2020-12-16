«Рома» — «Торино». Прогноз: Мхитарян, Джеко и Смоллинг не отпустят «Ювентус» с «Наполи»

17 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.40.
Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Серии А «Рома» — «Торино» 17 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.
Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино» (17.12.2020)
Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В итальянской Серии А добрались до 12-го тура.
Он закроется в четверг, 17 декабря. Единственная встреча стартует в 22:45 мск в Риме. «Рома» на стадионе «Олимпико» будет принимать «Торино». Имя фаворита вопросов не вызывает, ведь соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы. Хозяева входят в зону еврокубков, гости располагаются в зоне вылета.
Римляне мощно провели ноябрь, но затем получили 0:4 в Неаполе и потеряли очки с «Сассуоло» (0:0). «Наполи» был необычайно мотивирован после смерти Диего Марадоны, а с чёрно-зелёными остались в меньшинстве ещё до перерыва. На 40-й минуте Педро получил вторую жёлтую карточку. Понятно, что превзойти одну из самых бодрых команд Серии А вдесятером оказалось крайне трудно.
Впрочем, подопечные Паулу Фонсеки быстро взяли себя в руки и в воскресенье разнесли довольно крепкую «Болонью» (5:1). Уже 15-й минуте вели с разницей в три мяча, оставшееся время превратилось в формальность. Дальше темп игры упал, удалось поберечь силы. При столь плотном графике это важно.
«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» создал заметный отрыв, а вот все остальные находятся поблизости. Впереди несчастный «Торино», который по-прежнему барахтается на самом дне. Некогда крепкий середняк никак не может разобраться с обороной.
Забивает много и исправно, всё же Андреа Белотти своё дело знает. Вот только пропускает ещё больше. Местами откровенно не везёт. В субботу, например, уступил «Удинезе» со счётом 2:3, умудрившись пропустить три мяча с трёх попаданий в створ. В общем, всего шесть очков в активе, до спасительной 17-й позиции три балла.
Нельзя сказать, что туринцы показывают совсем уж слабый футбол. Напротив — в большинстве случаев выглядят достойно, но постоянно что-то мешает. Собственно, они ни разу не уступили разгромно. Только с разницей в 1-2 мяча. А в девяти из десяти предыдущих поединков с участием «быков» голы забивались в обе стороны.
От этого и оттолкнёмся, ведь «Рома» забивает в среднем больше двух мячей за игру, а пропускает чаще всех из топ-7 Серии А. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.84 и обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.85. Учитывая оборону гостей, пару-тройку мячей римляне наверняка найдут. Но и удержать Белотти будет непросто.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Торино» 17 декабря 2020 года
Состав у «Ромы» явно мощнее, плюс своё поле. «Торино» забивает достаточно, по меркам аутсайдера — даже много. Но пропускает ещё больше. В то же время в девяти из десяти предыдущих игр с участием туринцев голы состоялись в обе стороны, а римляне пропускают чаще всех в топ-7 Серии А. Напрашивается комбинированная ставка 1Х + обе забьют.
Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют за 1.84.
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