«Ростов» — ЦСКА, «Химки» — «Локомотив» и другие матчи. На что ставить 17 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 17 декабря.
На что ставить в футболе 17 декабря
В РПЛ сегодня 4 матча. Центральный – игра «Ростова» против ЦСКА. Тут и преследователи лидирующей группы встречаются, и, видимо, прощальная игра для наставника «армейцев» Виктора Гончаренко. По крайней мере в отставку его уже успели отправить практически все.
В других матчах дня «Краснодар» примет «Уфу», «Ахмат» сыграет с «Рубином», а «Химки» — с «Локомотивом». Интересно, сможет ли Игорь Черевченко отобрать очки у своей бывшей команды? Химчане набрали ход, а команду Марко Николича штормит.
В Англии «Астон Вилла» сыграет с «Бернли», а «МЮ» отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед». В Италии «Рома» примет «Торино».
Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 17 декабря
Стартует Кубок Первого канала. Сборная России сыграет со Швецией, а Финляндия сразится с Чехией. Кроме того, можно ставить на матчи ВХЛ, их сегодня 3.
На что ещё ставить 17 декабря
В баскетбольной Евролиге 3 матча, но без участия российских клубов. В Единой лиге ВТБ «Парма» примет «Астану».
В волейбольной Лиге чемпионов «Кузбасс» сыграет с «Вервой» из Варшавы, а московское «Динамо» в Кубке ЕКВ – с румынской «Аркадой».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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