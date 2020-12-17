«Ростов» — ЦСКА, «Химки» — «Локомотив» и другие матчи. На что ставить 17 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 17 декабря.

На что ставить в футболе 17 декабря

В РПЛ сегодня 4 матча. Центральный – игра «Ростова» против ЦСКА. Тут и преследователи лидирующей группы встречаются, и, видимо, прощальная игра для наставника «армейцев» Виктора Гончаренко. По крайней мере в отставку его уже успели отправить практически все.



В других матчах дня «Краснодар» примет «Уфу», «Ахмат» сыграет с «Рубином», а «Химки» — с «Локомотивом». Интересно, сможет ли Игорь Черевченко отобрать очки у своей бывшей команды? Химчане набрали ход, а команду Марко Николича штормит.



В Англии «Астон Вилла» сыграет с «Бернли», а «МЮ» отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед». В Италии «Рома» примет «Торино».



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 17 декабря

Стартует Кубок Первого канала. Сборная России сыграет со Швецией, а Финляндия сразится с Чехией. Кроме того, можно ставить на матчи ВХЛ, их сегодня 3.

На что ещё ставить 17 декабря

В баскетбольной Евролиге 3 матча, но без участия российских клубов. В Единой лиге ВТБ «Парма» примет «Астану».

В волейбольной Лиге чемпионов «Кузбасс» сыграет с «Вервой» из Варшавы, а московское «Динамо» в Кубке ЕКВ – с румынской «Аркадой».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!