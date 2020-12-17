ЦСКА — «Зенит». Прогноз: 10-я победа подряд для Джеймса, Курбанова и Шенгелии

18 декабря состоится матч 13-го тура Евролиги ЦСКА — «Зенит». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.31, успех «Зенита» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.
Коэффициенты букмекеров на матч Евролиги ЦСКА Москва — «Зенит» 18 декабря 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Зенит» 18 декабря будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 2.01, а тотал меньше 155.5 очка — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.75.
Анализ и прогноз матча Евролиги ЦСКА Москва — «Зенит» Санкт-Петербург (18.12.2020)
Баскетбольный сезон постепенно набирает обороты. Евролига к середине декабря подобралась к экватору: команды провели по 12-14 матчей из 34 запланированных. Уровень амбиций участников определился, баланс сил примерно понятен. График плотный, отдыхать практически некогда.
18 декабря на арене «Мегаспорт» состоится битва российских команд — ЦСКА и «Зенита», начало в 20:00 мск. Играть будут со зрителями, хотя ограничения никто не отменял. Вывеска классная, ведь соперники уверенно входят в зону плей-офф и имеют отличные шансы на попадание в четвертьфинал.
«Армейцы» добавили после бледного старта сезона, разобрались в конфликте между Майком Джеймсом и Димитрисом Итудисом. Да и повадились обыгрывать всё живое на своём пути. Предыдущее поражение состоялось 9 ноября, тогда в Единой лиге ВТБ уступили «Химкам» со счётом 78:86.
С тех пор — 10 побед подряд. В Евролиге выигрышная серия достигла девяти поединков, есть отличный шанс добраться до круглой отметки. Российский клуб уже догнал в турнирной таблице мощную «Барселону», которая за последние недели допустила пару осечек. Сейчас они делят первое место — по 11 побед и 3 поражения.
Выигрывали красно-синие по-разному. Было несколько инфарктных концовок — сумасшедший трёхочковый Джеймса с «Реалом», напряжённая бойня с «Басконией». Но в большинстве случаев удавалось обходиться без нервов. В оставшихся матчах соперникам привозили не меньше восьми очков.
Во вторник на славу покуражились с довольно крепким «Анадолу Эфес» — 100:65. Быстро сняли все вопросы, что позволило расширить ротацию во второй половине и поберечь силы лидеров. Играли в Москве, никаких перелётов не было. То есть хозяева должны сохранить свежесть.
«Зенит» продолжает радовать. Изначально высокие ожидания были от «Химок», но те полностью проваливают сезон. А вот санкт-петербуржцы держатся очень уверенно. До сих пор не проигрывали в Евролиге больше одного матча подряд. С такой стабильностью выход в плей-офф никуда не денется.
Хавьер Паскуаль заслуживает самых тёплых слов в свой адрес, ведь помимо классного выступления в Европе удаётся лидировать в Единой лиге ВТБ. Однако зацепиться с ЦСКА будет сложно. На то есть сразу несколько причин. Первая довольно банальна — состав у москвичей крепче и глубже, а победная серия добавила уверенности.
Вторая — календарь. «Зенит» провёл предыдущий матч на день позже, 16 декабря. То есть выходить на паркет придётся через день, что само по себе сложно. И самое главное — с «Баварией» оставили много сил и нервов. Победу утащили только в последней четверти (79:75), хотя проигрывали с первых минут.
Ротация у сине-бело-голубых не самая глубокая, в Евролиге играют в восемь с половиной человек. Разница в свежести должна помочь ЦСКА реализовать преимущество в классе. Ну и свой паркет наверняка способен сказаться. В трёх предыдущих очных встречах красно-синие уверенно брали верх — 87:70, 82:63 и 87:78.
Оборона у гостей довольно крепкая, под сотню они не пропустят даже на фоне усталости. Но в атаке выдерживать планку будет тяжело. Мы бы выбирали между Ф1 (-7 очка) за 1.79 и П1 + тотал меньше 155.5 очка за 2.25.
Ставки и прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Зенит» 18 декабря 2020 года
«Зенит» заслуживает самых тёплых слов в свой адрес: лидирует в Единой лиге ВТБ, уверенно входит в зону плей-офф Евролиги. Однако ЦСКА сейчас очень хорош — девять побед в турнире подряд. А ещё — лишний день отдыха, свой паркет и преимущество в уровне исполнителей. Этого добра должно хватить для итогового успеха.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-7) за 1.79.
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