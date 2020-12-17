На кого Тедеско оставит «Спартак»? Каррера, Черчесов, а может быть, Венгер!

В 19-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 31 мая 2021 года.

Что теперь делать «Спартаку»? Да, конечно, Доменико подчеркнул, что будет счастлив доработать сезон в команде, однако выглядеть это будет максимально нелепо. Как вести трансферную деятельность, не имея понятия, кто будет тренировать команду в будущем? Как будет чувствовать себя команда, зная, что тренер уйдет? Все это наводит на мысль, что свой первый матч в 2021 году красно-белые проведут уже под руководством нового тренера. Букмекеры уже выкатили свои коэффициенты, попробуем разобраться в них.

На Хинкеля не принимают ставки. Возможно, зря

Букмекеры не принимают ставки на то, что «Спартак» может возглавить помощник Тедеско Андреас Хинкель. И, возможно, зря. Хинкель достаточно поработал помощником и, кажется, вполне созрел, чтобы работать самостоятельно. Хинкель знает команду, а команда знает его. К тому же вряд ли известный в прошлом защитник станет ломать то, что наработано. Это может помочь красно-белым в текущем чемпионате.

Кажется, резон оставить Хинкеля исполняющим обязанности с перспективой стать главным тренером есть. Но есть и свои риски. Если что-то не срастётся за оставшиеся 11 туров, может пострадать и следующий чемпионат.

Фавориты – Парфёнов и Евсеев

По оценке аналитиков, больше всего шансов возглавить «Спартак» у Дмитрия Парфёнова, который сейчас работает в Туле. Коэффициент на это назначение – 2.50. Следом за ним идёт Вадим Евсеев, начинавший сезон в «Уфе».

С одной стороны, это перспективные тренеры, которые заслуживают внимания. К тому же, у обоих есть спартаковское прошлое в игровой карьере. Парфенов так и вовсе один из любимцев спартаковской торсиды. С другой, и тот, и другой пока работали в клубах средней руки, причем с переменным успехом. Работать под постоянным давлением – такого стресса они пока не испытывали. Не в пользу этих специалистов говорит и уход с поста генерального директора клуба Шамиля Газизова. Всё-таки Дмитрий Попов не был замечен в особой любви к местным тренерам.

Из этой же когорты можно рассмотреть ставки на Андрея Тихонова, коэффициент на назначение легенды клуба – 11.00. Минусы всё те же – особенных достижений в карьере Тихонова как игрока нет.

В одну реку дважды. Каррера, Карпин, Черчесов. А может быть, Кононов?

Разумеется, не могли букмекеры обойти вниманием и тренеров, которые уже попытали счастья в «Спартаке». У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже.

За 3.50 можно сделать ставку на Валерия Карпина или Массимо Карреру. Карпин, без сомнения, стал куда опытнее за время работы с «Ростовом». Он неплохо работает в команде, которую приходится перестраивать едва ли не каждый год. Но мы все помним цитату Леонида Федуна про «сбитого летчика». Готов ли владелец взять свои слова назад? Сомнительно.

Массимо Каррера – тренер-чемпион. Его возвращение вызвало бы восторг трибун и точно добавило бы лояльности руководству. Но вокруг итальянца всегда крутилось много агентов с сомнительной репутацией. Были и странные трансферы вроде Марко Петкович. Так что если Массимо и вернётся, то вряд ли Федун допустит до клуба друзей итальянца. Кроме того, пока Каррера работает в АЕКе и должен заниматься греческим клубом. Правда, по последним новостям, Каррера близок к увольнению. Синдром второго сезона дал знать о себе и в Греции.

Станислав Черчесов – это имя всегда всплывает, когда говорят о назначении в «Спартак». Букмекеры оценивают вероятность появления Черчесова у руля красно-белых коэффициентом 9.00. Да, у Станислава Саламовича не самый лёгкий период в сборной России, но работа в «Спартаке» — испытание не легче. О совмещении же речь не идёт, этого Черчесову не позволит РФС.

За 50.00 можно поставить на Олега Кононова. Это, конечно, ставка ради развлечения. Для работы в «Спартаке» специалисту не хватило харизмы, он просто не справился с давлением. Так что очень сложно представить, чтобы Федун решился на повторное назначение этого тренера.

Заграница нам поможет

Есть в списке букмекеров и иностранные кандидатуры. С коэффициентом 50.00 можно сделать ставку на то, что работать со «Спартаком» будет Арсен Венгер или даже Жозе Моуринью.



Венгера, кстати, представить в Москве вполне можно. Арсен соскучился по работе, ему было бы интересно поставить атакующую игру. Но есть большой риск, что в наших реалиях и обстановке скандалов, которая сопровождает «Спартак» постоянно, Венгер быстро бы загрустил.

Моуринью напротив, со скандалами на ты, чувствует себя в них как рыба в воде, но невозможно представить, какие деньги нужно посулить португальцу, чтобы он возглавил «Спартак».

По последним данным, руководство красно-белых действительно будет искать иностранного тренера. Но в списке букмекеров его пока нет. Пожелаем удачи и терпения спартаковцам, кажется, оно им будет очень нужно этой зимой.