«Байер» — «Бавария». Прогноз: вечно вторые ошеломят Левандовского, Нойера и Мюллера

19 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех леверкузенского клуба оценён букмекерами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч 13-го тура Бундеслиги «Байер» — «Бавария» 18 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» (19.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

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Программа 13-го тура чемпионата Германии продолжится 19 декабря сразу шестью поединками. Среди прочих выделяется битва лидеров первенства — леверкузенского «Байера» и мюнхенской «Баварии». Стартует встреча в 20:30 мск, а пройдёт на стадионе «Бай-Арене» в Леверкузене.



Леверкузенцы набрали сумасшедший ход. Из группы C Лиги Европы вышли в 1/16 финала с первого места, набрав 15 из 18 возможных очков. Соперники там были, конечно, далеко не самые именитые, но достаточно опытные. И всё же нельзя не обратить внимание на 21 гол за шесть туров. Результативность потрясающая.



Полный порядок у подопечных Петера Боша и в немецкой Бундеслиге. После 12 матчей возглавляют таблицу, набрав 28 очков. Мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг» отстают всего на один пункт, а вот остальные находятся далеко позади. Замыкающие зону Лиги чемпионов дортмундцы разжились всего 22 очками.

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«Байер» – единственный клуб, который до сих пор не проиграл в чемпионате Германии. Зато одержал восемь побед. Единственное поражение в 19 матчах во всех турнирах пришлось на выезд к чешской «Славии» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Тогда немцы остались в меньшинстве уже на 22-й минуте и уступили со счётом 0:1.



При этом отличная результативность у леверкузенцев наблюдается не только в еврокубке, за 12 матчей в Бундеслиге забили 27 раз. Чаще огорчают соперников только мюнхенцы, у них на счету 37 голов. Но тут стоит вспомнить игру с «Шальке» в первом туре (8:0), когда залетело абсолютно всё.



Теперь же «Бавария» едва ли сможет рассчитывать на крупную победу, ведь команда Петера Боша пропускает не так уж часто. 10 пропущенных мячей для априори результативного чемпионата Германии – крайне неплохой показатель. Притом что баварцы после ноябрьской международной паузы ещё и выглядят не так убедительно.

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В прошлом туре подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли дома «Вольфсбург» (2:1), хотя «волки» смотрелись интереснее в атаке. Также они потеряли очки с «Вердером» (1:1) и «Лейпцигом» (3:3). Могли даже проиграть «Униону» (1:1). От берлинцев команду несколько раз спасал Мануэль Нойер.



Вообще, оборона мюнхенцев в нынешнем сезоне довольно часто сбоит. В Лиге чемпионов равных им пока не было, даже мадридский «Атлетико» пустил четыре мяча в Мюнхене. Но вот в родной Бундеслиге всего лишь два сухих матча. Для вечного чемпиона маловато.



На наш взгляд, при таких раскладах стоит рискнуть и проверить ИТБ1 1.5 мяча за уверенный коэффициент 2.26. Как правило, очные встречи между «Байером» и «Баварией» остаются за баварцами, но леверкузенцы регулярно дают бой. Любопытно, что такая ставка заходила в пяти из шести последних случаев. На этот раз гостей могут ждать серьёзные проблемы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» 19 декабря 2020 года

Как правило, очные встречи между «Байером» и «Баварией» остаются за мюнхенцами, однако теперь их ждёт серьёзное испытание. Леверкузенцы набрали прекрасную форму и сейчас лидируют в Бундеслиге. С результативностью проблем нет, а вот у подопечных Флика оборона в нынешнем сезоне часто сбоит. Ждём от хозяев как минимум двух мячей. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 мяча за 2.26.