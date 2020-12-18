«Куньлунь» — «Барыс». Прогноз: клуб из Казахстана подрежет крылья Алексею Ковалёву

«Куньлунь» набрал очки в шести из семи предыдущих матчей. Прежде такого не было и близко.

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех «Куньлуня» идёт за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» 19 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» 19 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

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Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Добрались до середины декабря, наступает пауза: 17 декабря стартовал Кубок Первого канала. Во время перерыва по одному матчу проведут иностранные клубы — «Йокерит», рижское «Динамо» и «Барыс». Они уходили на карантин и должны нагонять конкурентов.

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На субботу, 19 декабря, запланирована последняя из этих игр. В Мытищах «Куньлунь» сразится с «Барысом», начало — в 17:00 мск. Соперники не выходили на лёд почти неделю, предыдущие встречи провели 13-го числа. Хозяева проиграли по буллитам минскому «Динамо» (2:3 Б), а гости разобрались с «Трактором» (4:2).

«Драконы» уже не столь беспомощны, как в первые месяцы сезона. В семи предыдущих поединках лишь однажды остались с пустыми руками. Да и там не хватило совсем немножко — 1:2 от «Авангарда». В последнем периоде моменты имелись, подвела реализация большинства.

Во всех остальных случаях непременно набирали очки. Хотя уровень оппозиции был вполне неплох. «Сибирь» (1:0), ЦСКА (2:3 ОТ), «Торпедо» (4:5 ОТ), «Нефтехимик» (5:4), «Сочи» (4:3). И минчане. Ни о каком попадании в плей-офф речи не идёт, слишком многое потеряли на старте. И всё же — 22 очка, «Нефтехимик» и рижское «Динамо» остались за спиной. Уже кое-что.

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«Барыс» тоже очень долго раскачивался, но ближе к зиме стал напоминать себя образца последних лет. Перелом наступил в Санкт-Петербурге — там проиграли со счётом 3:4, но выглядели очень здорово. Дальше прорвало — пять побед в шести матчах. Четыре из них — в основное время.

Уступили только «Торпедо» (2:3). Обыграли «Спартак» (2:1), «Сочи» (2:0), «Локомотив» (3:1), «Витязь» (3:2 Б) и «Трактор». Удачный отрезок позволил наконец-то обосноваться в зоне плей-офф. 35 очков, восьмое место. «Сибирь» отстаёт на один балл, «Торпедо» оторвалось на пять пунктов, а «Автомобилист» — на семь.

Однако все конкуренты провели на три-пять матчей больше, так что положение неплохое. Побороться за топ-5 Восточной конференции вполне реально. Нужно только сохранить набранный темп. Надо сказать, что с «Куньлунем» клуб из Казахстана всегда чувствовал себя комфортно. 10 побед из 14 возможных.

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При этом за восемь последних поединков «барсы» лишь однажды пропустили больше двух шайб. От этого вполне можно оттолкнуться. Благо что букмекеры предлагают на ИТМ 2 шайбы «Куньлуня» отличный коэффициент 2.17. Если хозяева забьют два раза, произойдёт возврат ставки.

Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83. Вратари у «Барыса» в последнее время в порядке, ошибок в обороне стало поменьше. Плюс накануне прибыл ещё один новичок — финский защитник Алекс Линтуниеми. Пожалуй, голевых подвигов от «Куньлуня» ждать не следует.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» 19 декабря 2020 года

«Куньлунь» в последнее время добавил и стал исправно набирать очки. Вот только «Барыс» к зиме тоже раскатился: пять побед в шести матчах, четыре из них в основное время. Пропускают гости мало, да и статистика очных встреч намекает на проблемы хозяев. В семи из восьми последних случаев «драконы» забивали не больше двух голов.

Ставка: ИТМ 2 гола «Куньлуня» за 2.17.