«Тамбов» — «Урал», «Унион» — «Боруссия» и другие матчи. На что ставить

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 18 декабря.
На что ставить в футболе 18 декабря
Заключительный матч первой части чемпионата РПЛ. «Тамбов» сыграет с «Уралом», и после этого команды уйдут на каникулы. Особых сомнений в результате нет, ведь тамбовчане продолжают свои итальянские забастовки. Может быть, слухи о переезде в Саранск как-то положительно повлияют на команду?
В чемпионате Германии «Унион» примет дортмундскую «Боруссию». Будут играть и в Испании – в Бильбао «Атлетик» проведёт матч против «Уэски».
Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 18 декабря
Кубок Первого канала сегодня на паузе, поэтому можно ставить на ВХЛ, МХЛ, матчи в Германии Финляндии, Чехии и Беларуси. На чемпионате Европы по гандболу женская сборная России сыграет утешительный матч против Нидерландов. Главная интрига – кто будет руководить командой, ведь Амброса Мартина уволили сразу же после поражения от датчанок.
В баскетбольной Евролиге российское противостояние ЦСКА – «Зенит». А «Химки» получат ещё один шанс прервать серию неудач. На этот раз команда Римаса Куртинайтиса на выезде сыграет против «Асвела».
Один матч в женской волейбольной Суперлиге – в Челябинске «Динамо-Метар» примет «Липецк».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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