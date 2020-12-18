Кто выведет гандбольную сборную на матч за 5-е место? Будет ли бойкотировать матч «Тамбов»? Главные вопросы пятницы.

«Тамбов» — «Урал», «Унион» — «Боруссия» и другие матчи. На что ставить

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 18 декабря.

На что ставить в футболе 18 декабря

Заключительный матч первой части чемпионата РПЛ. «Тамбов» сыграет с «Уралом», и после этого команды уйдут на каникулы. Особых сомнений в результате нет, ведь тамбовчане продолжают свои итальянские забастовки. Может быть, слухи о переезде в Саранск как-то положительно повлияют на команду?

«Тамбов» — «Урал». Прогноз: поле в Саранске поможет Рыжикову в последнем матче декабря Лидеры «волков» бойкотируют матчи из-за долгов по зарплате, но у «Урала» потерь тоже достаточно.

В чемпионате Германии «Унион» примет дортмундскую «Боруссию». Будут играть и в Испании – в Бильбао «Атлетик» проведёт матч против «Уэски».

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 18 декабря

Кубок Первого канала сегодня на паузе, поэтому можно ставить на ВХЛ, МХЛ, матчи в Германии Финляндии, Чехии и Беларуси. На чемпионате Европы по гандболу женская сборная России сыграет утешительный матч против Нидерландов. Главная интрига – кто будет руководить командой, ведь Амброса Мартина уволили сразу же после поражения от датчанок.

В баскетбольной Евролиге российское противостояние ЦСКА – «Зенит». А «Химки» получат ещё один шанс прервать серию неудач. На этот раз команда Римаса Куртинайтиса на выезде сыграет против «Асвела».

ЦСКА — «Зенит». Прогноз: 10-я победа подряд для Джеймса, Курбанова и Шенгелии Красно-синие не проигрывают в Евролиге с октября и делят первое место с «Барселоной».

Один матч в женской волейбольной Суперлиге – в Челябинске «Динамо-Метар» примет «Липецк».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!