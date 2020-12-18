«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз: ещё один удар по чемпионским амбициям Гвардиолы

У «горожан» две победы в шести последних турах — над 17-й и 18-й командами АПЛ. А «святые» входят в топ-3.

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Саутгемптона» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ман Сити» (19.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 14-го тура.

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Он стартует в пятницу, 19 декабря, сразу четырьмя встречами. В 18:00 мск «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» начнёт выяснять отношения с «Манчестер Сити». Позади треть сезона, а «святые» не собираются сбавлять обороты. Они всё ещё опережают подопечных Хосепа Гвардиолы в турнирной таблице АПЛ.



24 очка в 13 поединках, это третье место. Лучше только «Тоттенхэм» (25) и «Ливерпуль» (28). Что самое приятное, везение тут ни при чём. Всё дело в классном современном футболе: контроль мяча, отличный прессинг, высокая интенсивность. И вишенка на торте — стандарты. После них забили уже восемь голов, лучший показатель в турнире.



В 11 последних матчах «Саутгемптон» проиграл лишь однажды — 2:3 от «Манчестер Юнайтед». Результат оказался по делу, хотя возможность зацепиться имелась превосходная. Вели с разницей в два мяча, однако неутомимый Эдинсон Кавани вышел на замену и решил. Результативная передача, дубль. Решающий мяч состоялся на 92-й минуте.

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Та неудача ничуть не сбила подопечных Ральфа Хазенхюттля. Разобрались с «Брайтоном» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а в среду разошлись миром с «Арсеналом» (1:1). Единственный гол пропустили после классного прохода Букайо Сака. До перерыва смотрелись заметно лучше, во втором тайме разочаровали.



Остались в большинстве 62-й минуте, за оставшиеся полчаса создали всего пару-тройку моментов и вполне могли пропустить ещё. Впрочем, ничья на «Эмирейтс» — результат вполне нормальный. Также нужно отметить отсутствие кадровых потерь. Нет только Сэма Маккуина, который не играет с октября. Все остальные готовы.



«Манчестер Сити» продолжает хандрить. В Лиге чемпионов ловко сняли все вопросы, хотя там откровенно повезло с жеребьёвкой. А вот в АПЛ не клеится — две победы в шести последних турах. Над «Бёрнли» (5:0) и «Фулхэмом» (2:0), которые занимают 17-е и 18-е места соответственно. То есть гордиться нечем.

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С соперниками посерьёзнее получается так себе. 1:1 с «Ливерпулем», 0:2 от «Тоттенхэма», 0:0 с «Манчестер Юнайтед». Во вторник в родных стенах умудрились допустить осечку с «Вест Бромвичем» (1:1), который по качеству футбола при Славене Биличе был, пожалуй, худшим в чемпионате Англии.



Голы даются с колоссальным трудом, а ситуация в турнирной таблице становится угрожающей. 20 очков, восьмое место. «Ливерпуль» оторвался на восемь баллов — многовато даже при наличии игры в запасе. Нужно как можно скорее возвращаться в победную колею, иначе потом будет поздно.



В прошлом сезоне «святые» создали фавориту достаточно проблем. На «Этихаде» команда Гвардиолы проигрывала до середины второго тайма, а решающий мяч забила только на 86-й минуте (2:1). В гостях вообще уступила со счётом 0:1, растранжирив уйму моментов. «Саутгемптон» с тех пор явно стал сильнее, а вот по «Сити» есть вопросы.

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Потому перекос в линии кажется чрезмерным. Логичнее отталкиваться от аутсайдера. Ф1 (+1.5) идёт за крепкий коэффициент 1.75, можно даже рассмотреть Ф1 (+1) за 2.18. Гвардиола прекрасно понимает силу соперника и вряд ли станет оголять тылы — слишком опасно. Потому высокой результативности не ждём, провоцировать ошибки и быстро доставлять мяч в штрафную хозяева умеют.



На наш взгляд, гости снова перестрахуются, в связи с чем дело вполне может ограничиться парой-тройкой голов. Потому в качестве альтернативы предлагаем рассмотреть тотал меньше 3 мяча за 1.94.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2020 года

Если смотреть непосредственно на качество футбола, перекос в линии покажется чрезмерным. «Саутгемптон» хорош — стиль, отличный прессинг, интенсивность, убийственные стандарты. «Манчестер Сити» продолжает хандрить, в шести последних турах всего две победы. Над «Бёрнли» и «Фулхэмом», которые борются за выживание. Поставим на хозяев с форой.



Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (+1.5) за 1.75.