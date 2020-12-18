«Барселона» — «Валенсия». Прогноз: Месси, Гризманн и Куман вернутся в чемпионскую гонку

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия» 19 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» 19 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.25. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.67.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» (19.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере добрались до 14-го тура.

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Программа продолжится в субботу, 19 декабря, пятью матчами. В 18:15 мск «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» начнёт выяснять отношения с «Валенсией». В последнее время очные встречи почти всегда получались весёлыми, хотя плотный календарь рискует наложить отпечаток.



Сине-гранатовые по-прежнему крайне нестабильны, чередуют провальные отрезки с успешными. Сейчас, похоже, наступил черёд рывка. Две победы подряд, хотя получились они разными. Со скромным «Леванте» смотрелись откровенно серо и вполне могли пропустить. Повезло — забили в концовке. 1:0.



А вот идущий в группе лидеров «Реал Сосьедад» получил на орехи — 2:1. Правда, тут тоже нужно сделать сноску. Первый тайм выдался великолепным: пропустили первыми, но рук не опустили. Имели заметное преимущество, вполне могли забить не два, а, скажем, четыре раза. Остроту создавали, мяч ходил недурно, Месси напоминал себя прежнего.

«Байер» — «Бавария». Прогноз: вечно вторые ошеломят Левандовского, Нойера и Мюллера В пяти из шести последних очных встреч леверкузенцы забивали больше одного мяча.

После перерыва всё рассыпалось. Рональд Куман совсем не попал с заменами, команда забарахлила и вполне могла допустить осечку. По итогу победу, пожалуй, заслужила, но без доли везения всё же не обошлось. Впрочем, сейчас это отходит на второй план. Гораздо важнее, что удалось вернуться в топ-5.



20 очков, до тройки лидеров «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — «Реал» не хватает шести баллов. Правда, у «матрасников» есть игра в запасе, зато остальные, напротив, провели «лишние» встречи. В общем, ситуация вполне рабочая, нужно только не сбавлять обороты. Благо что «Валенсия» сейчас слаба.



Вроде бы 12-е место — нормальный результат на фоне того бардака, что творится в клубе. Да только тут нужно учитывать высочайшую плотность турнирной таблицы Примеры. Идущая последней «Осасуна» отстаёт всего на три очка, да ещё и при игре в запасе. То есть позиция более чем условна, пара неудач подряд отбросят в зону вылета.

«Куньлунь» — «Барыс». Прогноз: клуб из Казахстана подрежет крылья Алексею Ковалёву «Куньлунь» набрал очки в шести из семи предыдущих матчей. Прежде такого не было и близко.

Стабильности тоже нет и близко, зато имеется закономерность: дома выше результативность и больше очков, с выездами категорически не ладится. В шести поединках на чужом поле набрано всего пять баллов, причём единственную победу добыли аж в сентябре. Дальше не смогли разобраться с «Эльче», «Алавесом» и «Эйбаром».



Сине-гранатовые тоже постоянно допускают осечки в гостях, зато на «Камп Ноу» великолепны: 16 очков в семи поединках, разница голов 18:7. Проиграли только «Реалу», разошлись миром только с «Севильей». Всех остальных обыгрывали, причём меньше двух мячей в тех случаях забили одному «Леванте».



Статистика очных встреч на «Камп Ноу» тоже намекает на веселье. В пяти предыдущих играх в рамках Ла Лиги доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Оборона у «летучих мышей» грустная, а каталонцы вроде бы нащупывают свой футбол. С голами у гостей более-менее неплохо, так что ОЗ + ТБ 2.5 гола за 1.90 смотрится нормально.

«РБ Лейпциг» — «Кёльн». Прогноз: «Бавария» не дождётся осечки от Нагельсмана и Форсберга «Быки» не проигрывают в чемпионате Германии с октября, а «Кёльн» выступает ниже привычного уровня.

Альтернатива — 1Х + обе забьют за 1.86. Любители рисковать могут рассмотреть П1 + обе забьют за 2.45. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 3:1. Лезть в большие форы не хочется, поскольку особого запаса в действиях хозяев не ощущается, а перекос в линии внушительный.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия» 19 декабря 2020 года

«Валенсия» переживает сложный период и находится всего в трёх очках от зоны вылета. Забивает исправно, однако на выезде выступает слабо. «Барселона», напротив, дома одержала пять побед из семи возможных. Очки потеряла только с «Севильей» и «Реалом». Скорее всего, свой гол «летучие мыши» найдут, но для успеха этого не хватит.

Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.86.