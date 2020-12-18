«Барселона» — «Валенсия». Прогноз: Месси, Гризманн и Куман вернутся в чемпионскую гонку

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 9.90.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия» 19 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» 19 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.25. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.67.
Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» (19.12.2020)
Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере добрались до 14-го тура.
Программа продолжится в субботу, 19 декабря, пятью матчами. В 18:15 мск «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» начнёт выяснять отношения с «Валенсией». В последнее время очные встречи почти всегда получались весёлыми, хотя плотный календарь рискует наложить отпечаток.
Сине-гранатовые по-прежнему крайне нестабильны, чередуют провальные отрезки с успешными. Сейчас, похоже, наступил черёд рывка. Две победы подряд, хотя получились они разными. Со скромным «Леванте» смотрелись откровенно серо и вполне могли пропустить. Повезло — забили в концовке. 1:0.
А вот идущий в группе лидеров «Реал Сосьедад» получил на орехи — 2:1. Правда, тут тоже нужно сделать сноску. Первый тайм выдался великолепным: пропустили первыми, но рук не опустили. Имели заметное преимущество, вполне могли забить не два, а, скажем, четыре раза. Остроту создавали, мяч ходил недурно, Месси напоминал себя прежнего.
После перерыва всё рассыпалось. Рональд Куман совсем не попал с заменами, команда забарахлила и вполне могла допустить осечку. По итогу победу, пожалуй, заслужила, но без доли везения всё же не обошлось. Впрочем, сейчас это отходит на второй план. Гораздо важнее, что удалось вернуться в топ-5.
20 очков, до тройки лидеров «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — «Реал» не хватает шести баллов. Правда, у «матрасников» есть игра в запасе, зато остальные, напротив, провели «лишние» встречи. В общем, ситуация вполне рабочая, нужно только не сбавлять обороты. Благо что «Валенсия» сейчас слаба.
Вроде бы 12-е место — нормальный результат на фоне того бардака, что творится в клубе. Да только тут нужно учитывать высочайшую плотность турнирной таблицы Примеры. Идущая последней «Осасуна» отстаёт всего на три очка, да ещё и при игре в запасе. То есть позиция более чем условна, пара неудач подряд отбросят в зону вылета.
Стабильности тоже нет и близко, зато имеется закономерность: дома выше результативность и больше очков, с выездами категорически не ладится. В шести поединках на чужом поле набрано всего пять баллов, причём единственную победу добыли аж в сентябре. Дальше не смогли разобраться с «Эльче», «Алавесом» и «Эйбаром».
Сине-гранатовые тоже постоянно допускают осечки в гостях, зато на «Камп Ноу» великолепны: 16 очков в семи поединках, разница голов 18:7. Проиграли только «Реалу», разошлись миром только с «Севильей». Всех остальных обыгрывали, причём меньше двух мячей в тех случаях забили одному «Леванте».
Статистика очных встреч на «Камп Ноу» тоже намекает на веселье. В пяти предыдущих играх в рамках Ла Лиги доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Оборона у «летучих мышей» грустная, а каталонцы вроде бы нащупывают свой футбол. С голами у гостей более-менее неплохо, так что ОЗ + ТБ 2.5 гола за 1.90 смотрится нормально.
Альтернатива — 1Х + обе забьют за 1.86. Любители рисковать могут рассмотреть П1 + обе забьют за 2.45. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 3:1. Лезть в большие форы не хочется, поскольку особого запаса в действиях хозяев не ощущается, а перекос в линии внушительный.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия» 19 декабря 2020 года
«Валенсия» переживает сложный период и находится всего в трёх очках от зоны вылета. Забивает исправно, однако на выезде выступает слабо. «Барселона», напротив, дома одержала пять побед из семи возможных. Очки потеряла только с «Севильей» и «Реалом». Скорее всего, свой гол «летучие мыши» найдут, но для успеха этого не хватит.
Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.86.
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