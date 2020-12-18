«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз: Анчелотти, Айуоби и Хамес ускорят отставку тонущего Артеты

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«Эвертон» — «Арсенал», 19 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч чемпионата Англии, смотреть онлайн

«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз на матч 19.12.2020
Алексей Анисимов
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Лондонцы забили лишь три раза в девяти последних турах АПЛ. Один из голов – с пенальти.
Ставки / Прогнозы 0
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19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех лондонского клуба оценён букмекерами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 19 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал» Лондон (19.12.2020)

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
19 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь 13-й тур английской Премьер-лиги, как пора браться за 14-й, всё самое интересное впереди.

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Программа 14-го тура чемпионата Англии откроется 19 декабря сразу четырьмя поединками. Среди прочих в субботу «Эвертон» сразится с лондонским «Арсеналом». Начнётся встреча в 20:30 мск, а пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

«Ириски», похоже, начинают приходить в себя после провального отрезка с конца октября по конец ноября. Они не проигрывают уже три игры подряд в АПЛ, набрав за это время семь из девяти возможных очков. Наладилась игра в обороне, вернулись голы.

Ничья пришлась на поединок с «Бёрнли», тогда ливерпульцы не смогли дожать одного из аутсайдеров первенства (1:1). Зато в последних двух турах удалось одержать две победы всухую, причём над лидерами. Сперва досталось «Челси» (1:0), затем — «Лестер Сити» (2:0). Трудно сказать, что в обоих случаях они доминировали, зато в обороне действовали надёжно.

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Удачная серия вернула команду Карло Анчелотти в пятёрку лучших. Плотность в верхней части таблицы невероятно высокая, конкуренты только и ждут осечки. Но в этом и плюс – до лидирующего «Ливерпуля» не хватает пяти пунктов, а до второй строчки только одного.

А у «Арсенала» неудачный отрезок в чемпионате Англии превратился в провальный, потому что длится до неприличия долго. Последняя победа во внутреннем первенстве датируется аж 1 ноября, то есть случилась полтора месяца назад. Заслуг в Лиге Европы это, конечно, не умаляет, но едва ли Микель Артета спит спокойно по ночам.

В шести последних турах в АПЛ под руководством испанского специалиста «канониры» потерпели четыре поражения, пропустив при этом восемь раз. С голами дела тоже обстоят туго, лишь три штуки в девяти турах – никуда не годится. Один из них, к слову, даже был забит с пенальти. А ещё один — со стандарта.

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В прошлом туре лондонцы принимали «Саутгемптон» и сыграли вничью (1:1). Правда, стоит сказать, что гости смотрелись интереснее: больше владели мячом и создали больше моментов. Хозяева даже остались в меньшинстве на 62-й минуте, вторую жёлтую получил центральный защитник Габриэль. Теперь, скорее всего, в старте выйдет Давид Луис, который может добавить седых волос любому тренеру.

При этом с выездами в текущем сезоне английской Премьер-лиги у «Арсенала» всё довольно печально. За шесть выездов получилось одержать две победы и забить только пять голов. Противопоставить что-то «Эвертону» в Ливерпуле с такой статистикой будет крайне трудно.

На наш взгляд, стоит проверить П1 с нулевой форой за коэффициент 1.74. «Ириски» набрали хорошую форму в последних матчах, да и дома выглядят неплохо. За шесть домашних игр забили 13 голов, шансов прервать свою провальную серию у лондонцев мало.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал» 19 декабря 2020 года

«Арсенал» в АПЛ выглядит просто ужасно. В обороне всё не так плохо, но и не хорошо. А вот атака совсем потерялась: Обамеянг сник после продления контракта, острота даётся с трудом. «Эвертон» же после неудачного отрезка набрал хорошую форму, да и родные стены должны помочь. Дома в нынешнем сезоне «ириски» забили 13 голов за шесть игр, шансов на победу у гостей маловато.

Ставка: победа «Эвертона» с нулевой форой за 1.74.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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