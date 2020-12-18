«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз: Анчелотти, Айуоби и Хамес ускорят отставку тонущего Артеты

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех лондонского клуба оценён букмекерами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 19 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал» Лондон (19.12.2020)
На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь 13-й тур английской Премьер-лиги, как пора браться за 14-й, всё самое интересное впереди.
Программа 14-го тура чемпионата Англии откроется 19 декабря сразу четырьмя поединками. Среди прочих в субботу «Эвертон» сразится с лондонским «Арсеналом». Начнётся встреча в 20:30 мск, а пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
«Ириски», похоже, начинают приходить в себя после провального отрезка с конца октября по конец ноября. Они не проигрывают уже три игры подряд в АПЛ, набрав за это время семь из девяти возможных очков. Наладилась игра в обороне, вернулись голы.
Ничья пришлась на поединок с «Бёрнли», тогда ливерпульцы не смогли дожать одного из аутсайдеров первенства (1:1). Зато в последних двух турах удалось одержать две победы всухую, причём над лидерами. Сперва досталось «Челси» (1:0), затем — «Лестер Сити» (2:0). Трудно сказать, что в обоих случаях они доминировали, зато в обороне действовали надёжно.
Удачная серия вернула команду Карло Анчелотти в пятёрку лучших. Плотность в верхней части таблицы невероятно высокая, конкуренты только и ждут осечки. Но в этом и плюс – до лидирующего «Ливерпуля» не хватает пяти пунктов, а до второй строчки только одного.
А у «Арсенала» неудачный отрезок в чемпионате Англии превратился в провальный, потому что длится до неприличия долго. Последняя победа во внутреннем первенстве датируется аж 1 ноября, то есть случилась полтора месяца назад. Заслуг в Лиге Европы это, конечно, не умаляет, но едва ли Микель Артета спит спокойно по ночам.
В шести последних турах в АПЛ под руководством испанского специалиста «канониры» потерпели четыре поражения, пропустив при этом восемь раз. С голами дела тоже обстоят туго, лишь три штуки в девяти турах – никуда не годится. Один из них, к слову, даже был забит с пенальти. А ещё один — со стандарта.
В прошлом туре лондонцы принимали «Саутгемптон» и сыграли вничью (1:1). Правда, стоит сказать, что гости смотрелись интереснее: больше владели мячом и создали больше моментов. Хозяева даже остались в меньшинстве на 62-й минуте, вторую жёлтую получил центральный защитник Габриэль. Теперь, скорее всего, в старте выйдет Давид Луис, который может добавить седых волос любому тренеру.
При этом с выездами в текущем сезоне английской Премьер-лиги у «Арсенала» всё довольно печально. За шесть выездов получилось одержать две победы и забить только пять голов. Противопоставить что-то «Эвертону» в Ливерпуле с такой статистикой будет крайне трудно.
На наш взгляд, стоит проверить П1 с нулевой форой за коэффициент 1.74. «Ириски» набрали хорошую форму в последних матчах, да и дома выглядят неплохо. За шесть домашних игр забили 13 голов, шансов прервать свою провальную серию у лондонцев мало.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал» 19 декабря 2020 года
«Арсенал» в АПЛ выглядит просто ужасно. В обороне всё не так плохо, но и не хорошо. А вот атака совсем потерялась: Обамеянг сник после продления контракта, острота даётся с трудом. «Эвертон» же после неудачного отрезка набрал хорошую форму, да и родные стены должны помочь. Дома в нынешнем сезоне «ириски» забили 13 голов за шесть игр, шансов на победу у гостей маловато.
Ставка: победа «Эвертона» с нулевой форой за 1.74.
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