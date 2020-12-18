«Зенит» почти чемпион, а ЦСКА и «Спартаку» надо разобраться в себе. РПЛ ушла на каникулы

РПЛ ушла на зимние каникулы. Все выдохнули с облегчением, ведь летней паузы практически не было, последние туры многие команды доезжали практически на ободах. С одной стороны, это действительно внесло интригу в наш чемпионат – лидеры разрывались на два фронта и массово теряли очки. С другой – последние два тура вновь принесли «Зениту» приличный отрыв. Чего ждать от весенних 11 туров? Возможны ли сенсации? Давайте разбираться.

Отрыв «Зенита» велик для РПЛ

Казалось бы, всего пара осечек «Зенита» весной – и отрыв съеден. Но на самом деле тот гандикап, который создали себе петербуржцы в последние пару туров, довольно велик для весны. Во-первых, у команды Семака есть шанс восстановиться и перезарядить батарейки, а еврокубков у команды уже не будет. Во-вторых, есть возможность усилиться. Коэффициент на победу питерцев – 1.20.

За 7.00 можно поставить на победу ЦСКА. Главный вопрос – уйдет ли Виктор Гончаренко. Последняя победа над «Ростовом» повысила акции белорусского специалиста, но пока окончательного решения нет. Команда у «армейцев» молодая, нужно добавлять в стабильности.

2 поражения в двух последних матчах до зимней паузы ударили по «Спартаку», но еще больше ударило решение Доменико Тедеско не продлевать контракт с командой. Поэтому сейчас главная задача красно-белых – определиться с тренером. Будет ли заканчивать сезон Тедеско? Кто станет его преемником? Как усиливаться зимой? От ответов на эти вопросы будет зависеть будущее команды. А пока шансы «Спартака» аналитики оценивают коэффициентом 13.00.

«Спартак» упустил шанс на чемпионство. Место в тройке – максимум для Тедеско и Федуна Против «Зенита» были еврокубки, травмы и даже судейство. Что ещё нужно «Спартаку» для борьбы за золото?

Дальше идут команды, шансы которых оценивают одинаковым коэффициентом 100.00. «Динамо», «Сочи», «Ростов», «Локомотив», «Краснодар». Кого-то выбили из колеи еврокубки, а кому-то, как «Краснодару», еще предстоит выступать в Лиге Европы. Всем этим командам букмекеры отдают роль бороться за еврокубки, но в чемпионской гонке их шансы минимальны. Про остальных не говорим.

Что касается места в тройке призеров, то потеснить лидеров способен, по мнению букмекеров, прежде всего «Краснодар». На команду Мурада Мусаева коэффициент 4.50. Здесь нужно не только усиление игроками, но и восстановление всех травмированных. Как показала практика, без двух равноценных составов будет сложно играть на два фронта. Шансы «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» оценивают коэффициентом 6.00. Если по первым двум коллективам все более менее понятно – москвичи привыкают к новому тренеру, ростовчане же проводят перезагрузку состава, то в железнодорожном ведомстве неясно пока ничего. Даже то, кто будет тренером в первом весеннем туре.

Если говорить о претендентах на вылет, то, кажется, обречен «Тамбов». Нет денег – нет игры, и даже возможный переезд в Саранск вряд ли спасет. Другой же неудачник, вероятно, определится в споре «Ротора» и «Уфы». Волгоградский клуб обладает чуть более широкой обоймой, зато в Уфу может вернуться Шамиль Газизов, который в болоте турнирной таблицы чувствует себя, как рыба в воде.

Сауль Альварес – Каллум Смит: Канело устроит головомойку британцу У Смита только один шанс – удачно попасть. Но этого слишком мало для боя против Канело.

Дзюба или Азмун – вот в чем вопрос

В споре бомбардиров у нас в лиге двоевластие – зенитовцы Артем Дзюба и Сердар Азмун забили по 11 голов. Коэффициент на победу любого из этой пары – 2.50.

Кто может составить конкуренцию? В первую очередь, Маркус Берг из «Краснодара», забивший назло Владимиру Быстрову уже 9 голов. Коэффициент на его победу 7.50. Спартаковцы Ларссон и Понсе забили 8, с ними в компании сочинец Кристиан Нобоа, армеец Никола Влашич и Джордже Деспотович из «Рубина», у которого, правда, всего 7 голов. Но коэффициент на всех одинаковый – 15.00. Не будем забывать и об Александре Соболеве, который вернется на поле после зимнего перерыва. У нападающего «Спартака» 5 мячей, но огромное желание догнать лидеров. Коэффициент на то, что Соболев ударно проведет вторую часть сезона и станет лучшим снайпером РПЛ – 20.00.

Ждем возвращения РПЛ в самом конце зимы. Будем следить за подготовкой команд к завершающей части сезона, за трансферами, отставками и назначениями, чтобы сделать лучшие ставки на итоги чемпионата. Удачи!