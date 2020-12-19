«МЮ» — «Лидс». Прогноз: дивное противостояние роз от Сульшера и Бьельсы для фанатов АПЛ

20 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 4.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура АПЛ «МЮ» — «Лидс Юнайтед» 20 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» (20.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 14-го тура.

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Он продолжится в воскресенье, 20 декабря, сразу четырьмя встречами. В 19:30 мск «Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд» начнёт выяснять отношения с «Лидсом». В официальных матчах соперники не пересекались аж с 2011 года, тогда манкунианцы выиграли в Кубке лиги со счётом 3:0.



И вот первое противостояние роз за 9,5 лет. Обе команды подходят к нему в рабочем состоянии. Оле-Гуннар Сульшер на фоне жуткой критики выдал мощнейший отрезок в АПЛ — пять побед и ничья в шести турах. Причём рассчитывать на большее было сложно, единственная осечка случилась в дерби с «Манчестер Сити» (0:0).



Вспоминать ту игру не хочется, она получилась крайне скучной. Но стоит отметить, что «дьяволы» прекрасно ограничили атаку Хосепа Гвардиолы. И вот что получается. Сульшер, которого ругают все кому не лень, к заключительной декаде декабря находится в таблице выше Лэмпарда и Гвардиолы. Причём у «Челси» ещё и на одну игру больше.

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Вылет из Лиги чемпионов — это однозначный провал, никаких оправданий тут быть не может. Однако он не выбил команду из колеи. 23 очка, шестое место. Идущий вторым «Тоттенхэм» находится всего в двух баллах. То есть по потерянным очкам «МЮ» уступает только «Ливерпулю». А это уже интересно.



«Лидс» наслаждается новой жизнью. Соперники уже адаптировались к стильному футболу, завязанному на контроле мяча и давлении. Впрочем, с учётом откровенно скромного уровня исполнителей результат следует признать хорошим. 13-я позиция в турнирной таблице чемпионата Англии, отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. Неслабо.



В среду «павлины» разгромили «Ньюкасл» (5:2). Счёт обманчив — гости даже вели в счёте, но после 77-й минуты пропустили три мяча. В то же время сомневаться в справедливости результата сложно. Подопечные Марсело Бьельсы действительно имели внушительное преимущество и создали заметно больше остроты.

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Осталось только понять, удастся ли перенести это на «Олд Траффорд». На бумаге «Лидс» крайне удобен для Сульшера стилистически. Новичок элитного дивизиона всегда и везде лезет вперёд, что позволит заняться любимым делом: отдать территорию и караулить контратаки. Убегать и решать на пространстве «Ман Юнайтед» умеет прекрасно.



Состав близок к оптимальному — нет только Маркоса Рохо, под вопросом участие Эдинсона Кавани. Все остальные готовы. Надо отметить, что обе команды в последнее время стабильно пробивают планки тотала. У «МЮ» три верховых матча из четырёх (кроме нулей с «Ман Сити»), у «Лидса» — три кряду. Во всех случаях голы забивались в обе стороны.



В общем, должно быть весело. Мы бы выбирали между тоталом больше 3 мяча за 1.75 и комбинированной ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за те же 1.75. Ставка посмелее — «обе забьют во втором тайме» за 2.65. «Павлины» 14 из 22 мячей оформили именно после перерыва. У манкунианцев перекос ещё сильнее: 15 голов во втором тайме, семь — в первом.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «МЮ» — «Лидс» 20 декабря 2020 года

У «МЮ» в шести предыдущих турах 16 очков из 18 возможных, а «Лидс» стабильно держится в середине турнирной таблицы при ярком футболе. Обе команды исправно забивают и пропускают, часто преодолевая планку тотала. И около 65% от общего числа голов забивают после перерыва. Поставим на огненный второй тайм.



Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.65.