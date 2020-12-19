«Байер» — «Бавария», Россия – Чехия и другие матчи. На что ставить 19 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 19 декабря.

На что ставить в футболе 19 декабря

РПЛ ушла на каникулы, а в Европе еще играют. Особняком, конечно, стоит Англия, где уже совсем скоро наступит Boxing day. А пока матчи очередного тура. Выделим встречу «Эвертона» и «Арсенала». У Микеля Артеты дела плохи – 15-е место и 5 очков от зоны вылета. Надо побеждать, но легко в матче с командой Карло Анчелотти точно не будет.

В чемпионате Германии сразу 6 встреч, главная из которых — противостояние «Байера» и «Баварии». Посмотрим, удастся ли «аспириновым» отобрать очки у гранда.



В Испании последим, как «Валенсия» Дениса Черышева и Хави Грасии будет сопротивляться «Барселоне», которая, кажется, нащупала свою игру. В Италии «Ювентус» на выезде сыграет с «Пармой».



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 19 декабря

На Кубке Первого канала сборная России примет команду Чехии. Со Швецией получилось неярко, но результат есть – победа по буллитам. Посмотрим, удастся ли команде Валерия Брагина продлить победную серию. В другом матче дня Швеция сыграет с Финляндией.

На что ещё ставить 19 декабря

В НБА начались предсезонные матчи, на них тоже принимают ставки. Правда, составы команд далеки от оптимальных.

Четыре матча в мужской волейбольной Суперлиге и один у женщин. Выделим встречу мужчин в Белгороде, где сыграют два клуба – грозы авторитетов нынешнего чемпионата – «Белогорье» и «Енисей».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!