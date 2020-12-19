В Москве разучились играть в футбол? Столица отдаёт очередное чемпионство «Зениту»

После 19 туров в РПЛ уверенно лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака четыре очка преимущества над ЦСКА, самый дорогой состав в лиге и возможность усилиться зимой. В борьбе за титулы Москва постепенно отошла на второй план. У столичных клубов лишь пять чемпионств за 13 последних сезонов. Теперь они соревнуются друг с другом в неофициальном турнире.
Букмекеры принимают ставки на лучший клуб Москвы по итогам сезона-2020/2021:
● «Спартак» – «да» за коэффициент 1.85, «нет» за 1.85;
● ЦСКА – «да» за 2.60, «нет» за 1.44;
● «Динамо» – «да» за 10.00, «нет» за 1.02;
● «Локомотив» – «да» за 13.00.
Напомним, что здесь учитываются результаты команд в РПЛ, а не только личные встречи друг с другом. На данный момент с 37 очками в этом неофициальном турнире лидирует ЦСКА. Далее идут «Спартак» (35 баллов), «Динамо» (30) и «Локомотив» (28).
Сразу же возникает недоумение – с какой стати фаворит «Спартак», если в таблице выше ЦСКА? Оценим перспективы московских клубов по статистике текущего сезона.
С точки зрения географии в самом выгодном положении находятся ЦСКА и «Спартак». Соперники по главному дерби страны проведут 8 из 11 оставшихся туров в Москве. «Динамо» ожидают семь матчей в столице, «Локомотив» – шесть.
Если говорить о силе соперников, то самый сложный календарь намечается у ЦСКА и «Локомотива». Эти клубы по шесть раз сыграют с соперниками из топ-8 РПЛ на данный момент. У «Спартака» таких оппонентов будет пять, у «Динамо» – четыре.
А как играют москвичи с командами из верхней половины таблицы? «Локомотив» набрал лишь 8 из 24 (33%) возможных очков, «Спартак» – 9 из 27 (33%), «Динамо» – 16 из 30 (53%), ЦСКА – 14 из 24 (58%).
Теперь о субъективных фактах. ЦСКА – самый стабильный из столичных клубов. «Армейцы» и без серьёзных трансферов боролись за высокие места, а теперь с деньгами и вовсе готовы бросить вызов «Зениту».
«Локомотив» в глубоком кризисе, а «Динамо» пока лишь набирает обороты. «Спартак» мог составить конкуренцию лидерами, но красно-белые слишком часто занимаются внутренними разборками.
ЦСКА и «Локомотив» не будут тормозить еврокубки. Да и «Динамо» пришлось потратить силы и нервы на единственный матч в Лиге Европы. Теперь все соперники «Спартака» сосредоточены на внутреннем первенстве, поэтому у красно-белых нет прежнего преимущества – большего количества времени на восстановление.
Также против «Спартака» и тренерский фактор. Доменико Тедеско уже объявил, что не продлит действующий до лета контракт с красно-белыми. Оставить немца или уже сейчас назначать нового специалиста? Перед Леонидом Федуном стоит непростой выбор.
Есть вероятность и ухода Гончаренко из ЦСКА, но «армейцы» обычно не делают резких движений по ходу сезона и стараются принимать взвешенные решения.
Поэтому в споре за звание лучшего клуба Москвы по итогам текущего сезона логично выглядит ставка на ЦСКА за 2.60. Если вы сомневаетесь в перспективах «армейцев», можно поставить на то, что не выиграет
«Спартак» за 1.85. Для рывка красно-белых должно совпасть слишком многое.
При качественном усилении и плодотворной работе на сборах способно выстрелить «Динамо», а вот от «Локомотива» чудес вряд ли ждут даже собственные болельщики.
Всё идёт к тому, что Москва опять останется без титула. Букмекеры не сомневаются в чемпионстве «Зенита» и дают на итоговый триумф сине-бело-голубых коэффициент 1.20. Если «Краснодар» продолжит развиваться, а «Ростов» и «Рубин» сделают шаг вперёд, место в Лиге Европы станет пределом мечтаний для столичных клубов.
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