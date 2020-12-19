В Москве разучились играть в футбол? Столица отдаёт очередное чемпионство «Зениту»

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» не могут конкурировать с «Зенитом». Зато выявят лучшего в чемпионате Москвы.

После 19 туров в РПЛ уверенно лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака четыре очка преимущества над ЦСКА, самый дорогой состав в лиге и возможность усилиться зимой. В борьбе за титулы Москва постепенно отошла на второй план. У столичных клубов лишь пять чемпионств за 13 последних сезонов. Теперь они соревнуются друг с другом в неофициальном турнире.

Букмекеры принимают ставки на лучший клуб Москвы по итогам сезона-2020/2021:



● «Спартак» – «да» за коэффициент 1.85, «нет» за 1.85;



● ЦСКА – «да» за 2.60, «нет» за 1.44;



● «Динамо» – «да» за 10.00, «нет» за 1.02;



● «Локомотив» – «да» за 13.00.



Напомним, что здесь учитываются результаты команд в РПЛ, а не только личные встречи друг с другом. На данный момент с 37 очками в этом неофициальном турнире лидирует ЦСКА. Далее идут «Спартак» (35 баллов), «Динамо» (30) и «Локомотив» (28).

Сразу же возникает недоумение – с какой стати фаворит «Спартак», если в таблице выше ЦСКА? Оценим перспективы московских клубов по статистике текущего сезона.



С точки зрения географии в самом выгодном положении находятся ЦСКА и «Спартак». Соперники по главному дерби страны проведут 8 из 11 оставшихся туров в Москве. «Динамо» ожидают семь матчей в столице, «Локомотив» – шесть.



Если говорить о силе соперников, то самый сложный календарь намечается у ЦСКА и «Локомотива». Эти клубы по шесть раз сыграют с соперниками из топ-8 РПЛ на данный момент. У «Спартака» таких оппонентов будет пять, у «Динамо» – четыре.



А как играют москвичи с командами из верхней половины таблицы? «Локомотив» набрал лишь 8 из 24 (33%) возможных очков, «Спартак» – 9 из 27 (33%), «Динамо» – 16 из 30 (53%), ЦСКА – 14 из 24 (58%).

«Спартак» упустил шанс на чемпионство. Место в тройке – максимум для Тедеско и Федуна Против «Зенита» были еврокубки, травмы и даже судейство. Что ещё нужно «Спартаку» для борьбы за золото?

Теперь о субъективных фактах. ЦСКА – самый стабильный из столичных клубов. «Армейцы» и без серьёзных трансферов боролись за высокие места, а теперь с деньгами и вовсе готовы бросить вызов «Зениту».



«Локомотив» в глубоком кризисе, а «Динамо» пока лишь набирает обороты. «Спартак» мог составить конкуренцию лидерами, но красно-белые слишком часто занимаются внутренними разборками.



ЦСКА и «Локомотив» не будут тормозить еврокубки. Да и «Динамо» пришлось потратить силы и нервы на единственный матч в Лиге Европы. Теперь все соперники «Спартака» сосредоточены на внутреннем первенстве, поэтому у красно-белых нет прежнего преимущества – большего количества времени на восстановление.



Также против «Спартака» и тренерский фактор. Доменико Тедеско уже объявил, что не продлит действующий до лета контракт с красно-белыми. Оставить немца или уже сейчас назначать нового специалиста? Перед Леонидом Федуном стоит непростой выбор.



Есть вероятность и ухода Гончаренко из ЦСКА, но «армейцы» обычно не делают резких движений по ходу сезона и стараются принимать взвешенные решения.

«Зенит» почти чемпион, а ЦСКА и «Спартаку» надо разобраться в себе. РПЛ ушла на каникулы Один из самых интересных чемпионатов за последние годы, скорее всего, завершится банальной победой «Зенита».

Поэтому в споре за звание лучшего клуба Москвы по итогам текущего сезона логично выглядит ставка на ЦСКА за 2.60. Если вы сомневаетесь в перспективах «армейцев», можно поставить на то, что не выиграет

«Спартак» за 1.85. Для рывка красно-белых должно совпасть слишком многое.



При качественном усилении и плодотворной работе на сборах способно выстрелить «Динамо», а вот от «Локомотива» чудес вряд ли ждут даже собственные болельщики.



Всё идёт к тому, что Москва опять останется без титула. Букмекеры не сомневаются в чемпионстве «Зенита» и дают на итоговый триумф сине-бело-голубых коэффициент 1.20. Если «Краснодар» продолжит развиваться, а «Ростов» и «Рубин» сделают шаг вперёд, место в Лиге Европы станет пределом мечтаний для столичных клубов.