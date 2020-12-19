«Беневенто» — «Дженоа». Прогноз: Эльдор Шомуродов расстроит Филиппо Индзаги в Серии А

20 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Беневенто в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех генуэзцев оценён букмекерами в 3.34. А ставки на ничью принимаются за 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Беневенто» — «Дженоа» 20 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Беневенто» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Дженоа» (20.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь в итальянской Серии А 12-й тур, как пора завершать 13-й.

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Программа 13-го тура чемпионата Италии завершится 20 декабря сразу семью поединками. Среди прочих в воскресенье «Беневенто» сразится с «Дженоа». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто.



В прошлом туре Филиппо Индзаги встречался дома с римским «Лацио», который тренирует его младший брат Симоне. Гости больше времени владели мячом, но моментами хозяева даже смотрелись интереснее, создали уж точно не меньше. Однако табло зафиксировало ничейный счёт 1:1.



В турнирной таблице чемпионата Италии «ведьмы» остались на 15-м месте. После 12 сыгранных матчей в активе 12 очков. Зона вылета пока не тревожит, отрыв составляет пять пунктов, а до топ-10 Серии А не хватает только двух. Ситуация вполне приятная, а с учётом скромных финансовых возможностей — тем более.

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«Дженоа» в прошлом туре принимал лидера первенства «Милан» и умудрился отобрать очки (2:2). Любопытно, что миланцам даже пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи, хотя они и владели серьёзным преимуществом. Больше контролировали мяч, давили, разыграли большое количество корнеров.



Впрочем, ничья с грандом не сильно помогла генуэзцам. Они по-прежнему находятся в зоне вылета, а именно, на 18-й строчке, набрав за 12 игр только семь баллов. До безопасносной 18-й позиции, которую заняла «Фиорентина», не хватает трёх пунктов. При этом другие аутсайдеры «Торино» и «Кротоне» дышат в спину, отставая всего на один балл.



Оборона «грифонов» оставляет желать лучшего. Они пропускали в каждой из восьми последних игр в чемпионате Италии, а всего на этом отрезке пропустили 15 раз, что в среднем за игру составляет почти две штуки. Чаще в первенстве на данный момент доставали мяч из сетки своих ворот только три команды.

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«Беневенто» набрал достаточно неплохую форму после неудачного отрезка с середины октября по середину ноября, а потому букмекеры справедливо отдают ему предпочтение. В последних пяти турах клуб из одноименного города проиграл только однажды. Обидчиком выступил «Сассуоло» (0:1), который показывает классный футбол.



В остальном же у подопечных Филиппо Индзаги порядок. Они обыграли «Фиорентину» (1:0), отобрали очки у «Ювентуса» (1:1) и «Лацио» (1:1), а также разошлись миром с «Пармой» (0:0). «Дженоа», пропустившему девять раз за пять выездов в текущем сезоне, будет тяжело.



Однако похвалить генуэзцев тоже есть за что. Любопытно, что они забивали в семи из восьми последних игр в Серии А, а таким может похвастаться далеко не каждый в лиге. Так что мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71, оборона «ведьм» тоже регулярно сбоит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Дженоа» 20 декабря 2020 года

«Беневенто» с Филиппо Индзаги набрал неплохую форму после неудачного отрезка. Неудивительно, что букмекеры отдают клуб предпочтение. Однако «Дженоа» забивал в семи из восьми последних туров в чемпионате Италии, что тоже достойно уважения. На наш взгляд, стоит ждать голов в обе стороны, качество обороны у соперников заметно хромает, зато в атаке стало повеселее.



Ставка: обе забьют за 1.71.