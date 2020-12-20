Россия — Финляндия, «МЮ» — «Лидс» и другие матчи 20 декабря: что смотреть сегодня

Зима пришла. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 20 декабря.

На что ставить в футболе 20 декабря

2020 год пакует вещи и готовится уйти в историю. Туда ему и дорога. Топ-5 лиги продолжают играть в плотном графике. В воскресенье будет много всего интересно. В одном чемпионате Англии состоятся четыре матча 14-го тура. Есть и пара по-настоящему интересных вывесок.

«Эйбар» — «Реал». Прогноз: Зидан, Рамос и Бензема не оставят шансов любимому клиенту В 12 предыдущих очных встречах мадридцы набрали 31 очко из 36 возможных.

Во-первых, битва «Тоттенхэма» и «Лестера», которые вовсю бьются за зону Лиги чемпионов (17:15 мск). Брендан Роджерс никогда не обыгрывал Жозе Моуринью. Во-вторых, первое противостояние роз за 9,5 лет. «Лидс Юнайтед» заглянет на «Олд Траффорд» к «Манчестер Юнайтед» (19:30).



Также сойдутся два самых невезучих клуба АПЛ — «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» (15:00). А закроет программу игрового дня битва «Вест Бромвич Альбион» и «Астон Виллы» (22:15). Хозяева впервые выйдут на поле после смены тренера — место Славена Билича занял опытнейший Сэм Эллардайс.



В чемпионате Испании завершится 14-й тур. Тут тоже пройдут четыре поединка, но реальный интерес представляет лишь один из них. Мадридский «Реал» отправится в гости к «Эйбару» (23:00). Подопечные Зинедина Зидана добыли три победы подряд в Примере и постараются развить успех.

«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимовича не будет, «Интер» и «Юве» не дождутся осечки В этом сезоне чемпионата Италии «Милан» добыл на выезде 16 из 18 возможных очков.

В чемпионате Германии всё самое интересное состоялось накануне, остались две игры 13-го тура. В 17:30 «Фрайбург» начнёт выяснять отношения с «Гертой», а 2,5 часа спустя прозвучит свисток для «Вольфсбурга» и «Штутгарта».



Зато в чемпионате Италии будет весело. Целых семь встреч! Среди прочих «Милан» сыграет с «Сассуоло», «Интер» — со «Специей», «Беневенто» — с «Дженоа» (все — 17:00). На вечер осталось самое вкусное: в 20:00 начнут «Аталанта» и «Рома», а в 22:45 — «Лацио» и «Наполи».



Во французской Лиге 1 тоже семь матчей. «Монако» на выезде сразится с «Дижоном», вот-вот ожидается возвращение Александра Головина (17:00). А в 23:00 начнётся битва лидеров — «Лилля» и «ПСЖ». Причём парижане на данный момент отстают на одно очко, занимая второе место.

«Лилль» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Ди Мария скинут самозванцев с первого места Парижане непривычно слабо выступают в Лиге 1, но возвращение Неймара поможет разобраться с лидером.

Также стоит выделить финал Кубка Шотландии, в котором сойдутся «Селтик» и «Хартс». Начало запланировано на 17:15 мск.

Матчи по хоккею для ставок 20 декабря

Подходит к концу Кубок Первого канала, который проходит в Москве. Остался третий тур. В 11:00 мск начнут сборные Чехии и Швеции, а в 15:30 придёт время для команд России и Финляндии.



Кроме того, три игры состоятся в регулярном чемпионате ВХЛ, а ещё три — в МХЛ. При желании можно поставить на них.

На что ещё ставить 20 декабря

Прежде всего — биатлон. Продолжается четвёртый этап Кубка Мира-2020/2021. В воскресенье состоятся масс-старты. Мужчины начнут в 14:00 мск (15 км), женщины — в 16:25 (12,5 км).



Три игры пройдут в Единой лиге ВТБ. «Парма» померяется силами с «Зелёна-Гурой» (15:30), «Нижний Новгород» — с «Енисеем» (16:00), а УНИКС — с «Цмоки-Минском» (19:00). Также играют в чемпионатах Италии, Испании, Франции, Турции, Германии, Греции и Литвы.



Наконец, пришла пора решающих матчей на женском чемпионате Европы по гандболу, однако сборная России уже завершила борьбу. Третье место разыграют Хорватия и Дания, титул достанется Франции или Норвегии.