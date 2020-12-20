«Куньлунь» — «Авангард». Прогноз: Алексей Ковалёв удивит Боба Хартли и Емелина в Мытищах

«Куньлунь» набирает очки на протяжении шести матчей КХЛ, а у омичей наверняка будет ротация.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.43, успех «Куньлуня» идёт за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» 21 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» 21 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» Омск (21.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На понедельник, 21 декабря, запланированы четыре матча.

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В 19:00 мск в Мытищах «Куньлунь» начнёт выяснять отношения с «Авангардом». Гости смазали заключительный отрезок перед перерывом, потерпев три поражения в четырёх встречах. И ведь нельзя сказать, что уровень оппозиции зашкаливал. 1:4 от ЦСКА — это понятно, с красно-синими традиционно играют слабо.

А вот 1:2 Б с «Северсталью» и 3:4 от «Витязя» — абсолютно лишние осечки для претендента на лидерство в конференции. Причём в Череповце откровенно повезло зацепить ничью в основное время. Проспали стартовые 40 минут, включились ближе к концу. А до этого много выручал вратарь.

Единственная победа на указанном отрезке одержана над «Автомобилистом» (3:1), угодившим в глубокую яму. Естественно, конкуренты воспользовались неудачными результатами. Второе место на Востоке удалось сохранить, однако «Ак Барс» оторвался аж 11 очков, пусть и провёл на четыре игры больше.

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А сзади подпирают сразу три команды. Так что надо бы добавить. Соперник вроде бы приятный — аутсайдер КХЛ «Куньлунь». Выезд близкий, в Мытищи. Но есть сразу несколько аргументов в пользу того, что лёгкой прогулки не будет. Прежде всего, состав и усталость лидеров.

Дело в том, что у омичей внушительное представительство на Кубке Первого канала, который завершается только 20 декабря. Зернов, Толчинский, Покка, Каски, Грубец. А уже на следующий день нужно играть в КХЛ. Лишний раз рисковать здоровьем ключевых исполнителей смысла нет, на таком фоне вероятность повреждений заметно повышается.

Потому вполне вероятна ротация, благо что скамейка у Боба Хартли глубокая. Ждём нескольких сюрпризов, шанс наверняка получит ближайший резерв. У «Куньлуня», понятно, таких проблем нет. Все сильнейшие готовы играть. Второй момент — подопечные Алексея Ковалёва в порядке.

«Аталанта» — «Рома». Прогноз: Джеко и Мхитарян проверят готовность Миранчука к топ-матчам «Аталанта» проиграла лишь однажды за 11 последних очных встреч и забила 21 голов.

Они набирают очки на протяжении шести матчей. Прежде ничего подобного не было даже близко. И ведь списать всё на лёгкий календарь не получится. Обыграли действительно лишь «Нефтехимик» и «Сочи». А вот добраться до дополнительного времени с ЦСКА, «Торпедо», минским «Динамо» и «Барысом» — вполне себе достижение.

«Драконы» потихоньку обогнали рижское «Динамо» и «Нефтехимик», да и до «Амура» не особенно далеко. Накануне дали бой «Барысу». Долгое время вели в счёте, однако в третьем периоде всё же не дотерпели. И уступили в овертайме (1:2 ОТ). То есть проблем с тонусом возникнуть не должно.

И последнее — очные встречи. «Куньлунь» много от «Авангарда» не пропускает по умолчанию. Всего девять шайб в пяти последних случаях. В нынешнем сезоне соперники пересекались дважды — 3:1 и 2:1 в пользу «ястребов». Чего-то подобного ждём и на этот раз, лезть в огромные форы слишком опасно.

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Скорее всего, на фоне экспериментального состава и долгого простоя гости не смогут созидать с максимальной эффективностью. Потому града голов не ждём. Линия позволяет взять тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92. Альтернативы — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.70 и П2 + обе забьют за 1.76.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» 21 декабря 2020 года

Пять игроков «Авангарда» выступают на Кубке Первого канала, тренерский штаб наверняка предоставит им отдых. Долгий простой и экспериментальный состав вряд ли позволят показать свой лучший хоккей. «Куньлунь» набирает очки на протяжении шести матчей, мало пропускает и уже успел сыграть в субботу. На наш взгляд, много подопечные Алексея Ковалёва не пропустят.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92.