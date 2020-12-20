«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: Ортио, Диц и Фрэттин спасут «Автомобилист» от нижегородцев

«Барыс» уже провёл один матч после паузы, а «Торпедо» может помешать долгий простой.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Барыс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Барыса» идёт за 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Барыс» 21 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Барыс» 21 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Барыс» Нур-Султан (21.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На понедельник, 21 декабря, запланированы четыре матча.

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В 19:00 мск в Нижнем Новгороде «Торпедо» будет принимать «Барыс». Это битва соседей по турнирной таблице Восточной конференции и прямых конкурентов. Да ещё и с неплохой историей противостояния. Достаточно вспомнить первый раунд Кубка Гагарина-2019, где дошло до седьмой встречи.

В нынешнем сезоне соперники уже пересекались, причём совсем недавно. 11 декабря в Нур-Султане нижегородцы выиграли со счётом 3:2. Абсолютно по делу. Быстро забросили три шайбы, потом позволили хозяевам реализовать лишнего и вернуться в дело, но в концовке выстояли.

Обе команды в полнейшем порядке. Подопечные Дэвида Немировски к зиме обрели стабильность — восемь побед в 11 матчах, график второй-третьей команды на Востоке. Два из трёх поражений вопросов не вызвали — 2:4 от «Металлурга», 1:2 от ЦСКА. В обоих случаях смотрелись не хуже и вполне могли уйти в дополнительное время.

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0:3 от «Северстали» — совсем другое дело. В Череповце действительно ничего не получалось, однако это единственный сбой за последний месяц. Отличный результат. Неудивительно, что удалось закрепиться в зоне плей-офф и подтянуться к лидерам. Седьмое место на Востоке: шесть очков отрыва от идущей девятой «Сибири», а главное — до «Автомобилиста» всего два балла.

«Барыс» тоже хорош. Долго приходил в себя после смены тренера, к концу осени разогнался. Шесть побед в семи последних играх. Как нетрудно догадаться, на указанном отрезке уступили только «Торпедо». То есть никаких проблем с мотивацией не возникнет: принципиальный соперник, которому проиграли дома 10 дней назад. Надо отвечать.

Клуб из Казахстана уже успел выйти на лёд после паузы. В субботу выдал нервный поединок с «Куньлунем». Долго просыпался и по делу проигрывал после двух периодов, зато в заключительной 20-минутке прижал хозяев. Достаточно взглянуть на статистику бросков — 24 на 4. С ума сойти.

«Аталанта» — «Рома». Прогноз: Джеко и Мхитарян проверят готовность Миранчука к топ-матчам «Аталанта» проиграла лишь однажды за 11 последних очных встреч и забила 21 голов.

В общем, свой гол подопечные Юрия Михайлиса полностью заслужили, а в овертайме Даррен Диц решил всё первым же броском (2:1 ОТ). Восьмое место в конференции, 37 баллов. Нужно учитывать, что конкуренты провели на 2-4 лишних матча больше. По потерянным очкам, например, даже отставание от идущего третьим «Металлурга» минимально. Так что ситуация под контролем.

Букмекеры вновь ждут высокой результативности. В Нур-Султане мы сыграли против линии, велик соблазн повторить успех и взять тотал меньше 5.5 шайбы за 1.68 или даже ТМ 5 гола за 1.90. Логика та же: «Барыс» лишь в одном из семи последних матчей пропустил больше двух раз. Именно от «Торпедо».

Нижегородцы ставят на скорость и агрессию, но в семи предыдущих играх только дважды пробили планку в пять шайб. А тут прямой конкурент и первый выход на лёд после солидного простоя. Так что шансы гостей не хуже. При желании можно рассмотреть Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.27.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Барыс» 21 декабря 2020 года

«Барыс» уже выходил на лёд после паузы, а «Торпедо» сыграет впервые. Долгий простой рискует помешать хозяевам, так что шансы клуба из Казахстана не хуже. Высокой результативности не ждём, обе команды в последнее время пропускают немного. «Барыс» вообще исправно ограничивается одной-двумя шайбами.

Ставка: «Барыс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.27.