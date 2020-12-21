«Челси» — «Вест Хэм», возвращение КХЛ и другие матчи 21 декабря: что смотреть сегодня

В выходные было интереснее. Два матча в АПЛ и четыре игры в КХЛ — вот, пожалуй, и всё.

Зима пришла. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы 21 декабря.

На что ставить в футболе 21 декабря

2020 год пакует вещи и готовится уйти в историю. Туда ему и дорога. Топ-5 лиги продолжают играть в плотном графике. В выходные было много всего интересного, в понедельник выбор традиционно гораздо скромнее. Всё внимание на чемпионат Англии, где закончится 14-й тур.

«Витязь» — «Йокерит». Прогноз: Сёмин, Артюхин и Малыхин сядут на хвост «Спартаку» в КХЛ Клуб из Подольска находится за пределами зоны плей-офф, надо добавлять.

Осталось провести два матча. В 20:30 мск «Бёрнли» начнёт выяснять отношения с «Вулверхэмптоном». Хозяева за шесть последних туров уступили лишь однажды, да и то «Манчестер Сити» на выезде. А гости неделю назад обыграли «Челси» благодаря голу на 95-й минуте и постараются развить успех.



В 23:00 сойдутся «Челси» и «Вест Хэм». Это лондонское дерби, пусть и не самое принципиальное. Синие откатились на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, «молотобойцы» идут девятыми. Фрэнку Лэмпарду пора исправлять положение, осечек в последнее время состоялось достаточно, а конкуренты не дремлют.



Одна игра пройдёт в чемпионате Португалии, это 10-й тур. В битве претендентов на попадание в зону Лиги Европы сойдутся «Санта-Клара» и «Витория» из Гимарайнша, начало — в 23:15 мск. За гостей выступает опытнейший полузащитник Рикарду Куарежма.

«Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз: Скудра проиграет битву худших клубов Запада КХЛ «Леопарды» набирали очки во всех предыдущих матчах с рижанами. А их было 17.

Ещё две встречи запланированы в чемпионате Турции, там дошли до 13-го тура. «Антальяспор» сразится с «Кайсериспором», а «Коньяспор» — с «Сивасспором». В обоих случаях стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



В чемпионате Греции АЕК экс главного тренера «Спартака» Массимо Карреры будет принимать «Волос». Также можно поставить на матчи второй немецкой Бундеслиги, испанской Сегунды, итальянской Серии В. А ещё — на скромные европейские чемпионаты.

Матчи по хоккею для ставок 21 декабря

Подошёл к концу Кубок Первого канала. А это значит, что возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. В понедельник пройдут четыре матча. В 19:00 мск начнут «Куньлунь» с «Авангардом», а также «Торпедо» с «Барысом». Спустя 30 минут подтянутся «Витязь» и «Йокерит». В 20:30 настанет время для рижского «Динамо» и «Сочи», это битва худших клубов Западной конференции.



Кроме того, четыре игры состоятся в регулярном чемпионате ВХЛ, а ещё восемь — в МХЛ. При желании можно поставить на них.

На что ещё ставить 21 декабря

Тут вариантов совсем нет. В теннисе продолжаются несколько мелких турниров серии ITF, на которых выступают в основном малоизвестные спортсмены. Кроме того, в 10-м туре Адриатической баскетбольной лиги сразятся «Задар» и «Борац Чачак» (20:00). А НБА готовится к старту регулярного чемпионата, он намечен на 23 декабря.