«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз: Дацюк, Кравцов и Шумаков возьмут время на разгон

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, успех «Трактора» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 22 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 22 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Трактор» Челябинск (22.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На вторник, 22 декабря, запланированы семь матчей.

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Начиная с 17:00 мск в Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» будет принимать «Трактор». Хозяевам перерыв, пожалуй, был нужен сильнее всех в КХЛ. Потому что ближе к зиме они натурально посыпались, выдав жуткую серию из 10 поражений. Соперники были сплошь опасные и зубастые, но это слабое утешение.

На этом отрезке состоялись аж пять разгромных поражений. 0:3 от «Ак Барса» и 1:5 от ЦСКА — это ещё ладно. А вот 1:5 от «Торпедо», 2:7 от московского «Динамо» и 2:7 от СКА выглядели натуральным унижением. Якуб Коварж не подбирал слов в интервью, а клуб потихоньку начал перетряхивать состав. Перемены назревали.

Ладно хоть перед Кубком Первого канала закрыли жуткий отрезок. Выиграли в Магнитогорске со счётом 4:0, причём по всем статьям. Забили четыре шайбы к 24-й минуте, в оставшееся время спокойно играли по счёту. Та победа позволит начать после паузы с чистого листа. А ведь конкуренты времени зря не теряли.

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«Ак Барс» и «Авангард» скрылись за линией горизонта, а вот побороться за третью строчку на Востоке вполне реально. «Металлург» находится в шести очках, хотя провёл на три игры больше. Но теперь надо оглядываться назад, потому что «Торпедо» подобралось на расстояние двух баллов.

«Трактор» к зиме тоже просел, даже двух побед кряду не одерживал с середины ноября. А перед перерывом потерпел пять поражений в семи встречах. Всё чаще стала сбоить оборона. Челябинцы опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции — 46 очков, 37 матчей.

Анвар Гатиятулин всегда умел использовать паузы по ходу регулярного чемпионата, но есть проблема. Сразу шесть хоккеистов участвовали в Кубке Первого канала, то есть работать пришлось фактически с полуторным составом. Лидерам наверняка предоставят отдых, поскольку график у них крайне плотный.

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В нынешнем сезоне соперники пересеклись трижды, во всех случаях екатеринбуржцы зацепили очки. Две победы со счётом 3:1, а также поражение за пределами основного времени (3:4 ОТ). Надо сказать, что все три раза «мишки» смотрелись ничуть не хуже, однако Якуб Коварж тащил от всей души.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 5 шайб за 1.79 и ТМ 1.5 гола в первом периоде за 1.68. Логика следующая: обе команды отпустили нескольких важных исполнителей на Евротур, вероятна ротация. Плюс долгий простой, после которого вполне может потребоваться время на раскатку. Соперники прекрасно знают друг друга, сюрпризов быть не должно. Раз так, дебют вряд ли получится открытым.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 22 декабря 2020 года

Обе команды отпустили нескольких значимых исполнителей на Кубок Первого канала, что наверняка сказалось на подготовке. Вероятна широкая ротация, ведь вернувшимся хоккеистам нужно будет отдохнуть. Всё это должно повлиять на созидание. Соперники прекрасно знают друг друга, а после долгой паузы иногда требуется время на раскатку. Возьмём низ в первом периоде.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.68.