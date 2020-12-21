СКА — ЦСКА. Прогноз: Никитин и Брагин накажут букмекеров за глупость в «армейском» дерби

Лишь в одной из 21 предыдущих очных встреч было заброшено больше пяти шайб. А эксперты ждут голов.

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.60, успех ЦСКА идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 22 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА 22 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (22.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На вторник, 22 декабря, запланированы семь матчей.

«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: Ортио, Диц и Фрэттин спасут «Автомобилист» от нижегородцев «Барыс» уже провёл один матч после паузы, а «Торпедо» может помешать долгий простой.

В 19:30 мск в Санкт-Петербурге СКА в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Разумеется, это центральная игра дня. Нас ждёт ремейк финала Западной конференции 2019 года (а ещё 2018, 2016 и 2015), а по совместительству битва лидеров Запада. Хозяева по привычке возглавляют дивизион Боброва, гости — дивизион Тарасова.

В то же время нельзя сказать, что они идут ноздря в ноздрю. Москвичи традиционно стабильны. Проигрывают строго два-три раза за месяц — ни больше, ни меньше. В декабре один раз уже уступили — на своём льду проспали дебют с минским «Динамо», включились после экватора, не дожали (2:4).

Одиночные неудачи исправно закрывают. Скажем, после поражения от «зубров» добыли три победы подряд, все — в основное время. Досталось «Торпедо» (2:1), «Авангарду» (4:1) и «Локомотиву» (3:2). Собственно, в семи последних поединках лишь раз пропустили больше двух шайб.

«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз: Ярмоленко огорчит Менди, Жиру и Вернер защитят Лэмпарда «Молотобойцы» забивают в чемпионате Англии уже 12 туров кряду. Синих ждёт настоящее испытание.

Итог — 59 очков в 37 встречах, чистое первое место на Западе. В сводной таблице КХЛ уступают только «Ак Барсу», но это условность. Казанцы набрали на один балл больше, зато провели две «лишние» игры. СКА подобный темп потянуть не может, за всплеском неизбежно следует спад.

Отставание от подопечных Игоря Никитина составляет восемь пунктов. При двухочковой системе это довольно много. Всему виной отрезок на стыке ноября и декабря, когда потерпели три поражения из четырёх возможных от не самых мощных оппонентов — «Йокерита» (1:2 Б), «Металлурга» (1:2) и даже рижского «Динамо» (3:4 Б).

Впрочем, перед перерывом сумели исправиться. Добыли два разгрома подряд — уничтожили «Автомобилист» (7:2, всё было ясно уже по итогам первого периода) и отомстили рижскому «Динамо» (4:1). С этой точки зрения пауза, конечно, оказалась некстати. Только начали забивать много и с удовольствием.

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Прогноз: страшный сон «Челси» подтянется к зоне Лиги чемпионов «Волки» отправили лондонцев в нокаут на 95-й минуте, а теперь навестят аутсайдера АПЛ.

У соперников было максимально широкое представительство на Кубке Первого канала, который завершился только 20 декабря. То есть лидеры мало того что не имели вменяемого отдыха, так ещё и совершили перелёт из Москвы в Санкт-Петербург. На таком фоне ставить на исход трудно.

Ротация вполне вероятна, а главное — сложно оценить функциональную готовность, которая вряд ли будет иметь общий знаменатель. Логичнее оттолкнуться от результативности, благо что тенденция тут проглядывается. Дело в том, что лишь в одной из 21 предыдущих очных встреч забрасывалось больше пяти шайб.

При этом тотал меньше 5 гола идёт за отличный коэффициент 1.79. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. Если брать только регулярку, пять предыдущих поединков в Санкт-Петербурге завершились в пользу гостей. Да и в целом они смотрятся сбалансированнее.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — ЦСКА 22 декабря 2020 года

Букмекеры дают на тотал меньше 5 гола прекрасный коэффициент 1.79. Это просто подарок, поскольку планка преодолевалось лишь в одной из 21 предыдущих очных встреч! Обе команды имели широкое представительство на Кубке Первого канала, так что лидерам придётся играть на фоне усталости. Ждём вязкого хоккея, при котором четыре-пять шайб видятся потолком.

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.79.