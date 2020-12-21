«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз: гордые баски высадят Унаи Эмери из зоны Лиги чемпионов

23 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 00:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетик» Б 23 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао 23 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.03.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетик» (23.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Всё внимание в европейском футболе приковано к топ-5 лигам. Кроме того, в ближайшие недели будут национальные кубки. В испанской Примере добрались до 15-го тура.

«Куньлунь» — «Авангард». Прогноз: Алексей Ковалёв удивит Боба Хартли и Емелина в Мытищах «Куньлунь» набирает очки на протяжении шести матчей КХЛ, а у омичей наверняка будет ротация.

Программа стартует во вторник, 23 декабря, сразу шестью матчами. Уже в полночь «Вильярреал» на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Атлетиком». Пока соперники выступают примерно на том же уровне, что и в предыдущем сезоне.



Хозяева снова бьются за зону Лиги чемпионов. На данный момент довольно успешно — 25 баллов в 14 поединках, четвёртое место в турнирной таблице. Впрочем, по потерянным очкам уступают «Севилье», да и «Барселона» наверняка будет добавлять. До ноябрьской международной паузы дела складывались совсем хорошо.



В плей-офф Лиги Европы вышли с минимальными затратами, а вот в чемпионате Испании выдали четыре мирных исхода кряду. 1:1 с мадридским «Реалом» и 1:1 с «Реалом Сосьедад» вопросов не вызывают, а вот 0:0 с «Эльче» и 1:1 с «Бетисом» — роскошь для претендента на попадание в топ-4.

«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз: Ярмоленко огорчит Менди, Жиру и Вернер защитят Лэмпарда «Молотобойцы» забивают в чемпионате Англии уже 12 туров кряду. Синих ждёт настоящее испытание.

В общем, первую победу на внутренней арене за пять с лишним недель добыли только в субботу. Да и то гордиться особенно нечем — на выезде обыграли замыкающую таблицу «Осасуну» со счётом 3:1, которая аж с 19-й минуты действовала в меньшинстве. Причина у падения результатов банальная.



Слишком много травм основных исполнителей. В лазарете находятся Альберто Морено, Висенте Иборра, Пако Алькасер, Карлос Бакка и Первис Эступиньян. Затыкать дыры в составе по ходу сезона — не самое приятное занятие, тем более на фоне плотного календаря. Но выбора у Унаи Эмери нет.



«Атлетик» снова завис в середине турнирной таблицы из-за катастрофической нехватки стабильности. До Нового года осталось чуть больше недели, а команда до сих пор ни разу не набрала очки в двух матчах подряд! Естественно, рассчитывать на борьбу за еврокубки при таких показателях трудно.

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Прогноз: страшный сон «Челси» подтянется к зоне Лиги чемпионов «Волки» отправили лондонцев в нокаут на 95-й минуте, а теперь навестят аутсайдера АПЛ.

Ситуация похожая. Баски тоже выдали неудачный отрезок, набрав всего два балла за четыре тура. И в минувшем туре также обыграли новичка элитного дивизиона с разницей в два мяча — 2:0 против «Уэски». Оба гола состоялись в концовке: хозяева получили право на пенальти и остались в большинстве на 86-й минуте. В компенсированное время забили ещё.



Букмекеры отдают хозяевам слишком серьёзное преимущество, выставляя на П1 ниже двойки. Шансы «жёлтой субмарины» если и выше, то не настолько. Во-первых, «Атлетик» в последнее время хорошо играет против «Вильярреала» — всего одно поражение в шести предыдущих встречах.



Во-вторых, в минувшем туре баски отыграли на сутки раньше. При плотном календаре, когда выходить на поле приходится спустя два-три дня, это весомый фактор. Тем более в случае травм лидеров, которые по умолчанию увеличивают нагрузку на оставшийся костяк. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.

«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: Ортио, Диц и Фрэттин спасут «Автомобилист» от нижегородцев «Барыс» уже провёл один матч после паузы, а «Торпедо» может помешать долгий простой.

Потому логичнее всего ставить против линии. Даже на классические Х2 дают приятный коэффициент 1.91. Варианты посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34 и П2 с нулевой форой за 3.05.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао 23 декабря 2020 года

У «Вильярреала» всего одна победа в пяти последних турах — над худшим клубом Ла Лиги «Осасуной» (3:1), которая с 19-й минуты играла в меньшинстве. Дело в большом количестве травм железных игроков основы. Баски крайне нестабильны, зато отдыхали на сутки больше и в шести предыдущих очных встречах уступили лишь однажды. Возьмём Х2 за 1.91.



Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.91.