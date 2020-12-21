«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз: гордые баски высадят Унаи Эмери из зоны Лиги чемпионов

23 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 00:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетик» Б 23 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао 23 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.03.
Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетик» (23.12.2020)
2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Всё внимание в европейском футболе приковано к топ-5 лигам. Кроме того, в ближайшие недели будут национальные кубки. В испанской Примере добрались до 15-го тура.
Программа стартует во вторник, 23 декабря, сразу шестью матчами. Уже в полночь «Вильярреал» на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Атлетиком». Пока соперники выступают примерно на том же уровне, что и в предыдущем сезоне.
Хозяева снова бьются за зону Лиги чемпионов. На данный момент довольно успешно — 25 баллов в 14 поединках, четвёртое место в турнирной таблице. Впрочем, по потерянным очкам уступают «Севилье», да и «Барселона» наверняка будет добавлять. До ноябрьской международной паузы дела складывались совсем хорошо.
В плей-офф Лиги Европы вышли с минимальными затратами, а вот в чемпионате Испании выдали четыре мирных исхода кряду. 1:1 с мадридским «Реалом» и 1:1 с «Реалом Сосьедад» вопросов не вызывают, а вот 0:0 с «Эльче» и 1:1 с «Бетисом» — роскошь для претендента на попадание в топ-4.
В общем, первую победу на внутренней арене за пять с лишним недель добыли только в субботу. Да и то гордиться особенно нечем — на выезде обыграли замыкающую таблицу «Осасуну» со счётом 3:1, которая аж с 19-й минуты действовала в меньшинстве. Причина у падения результатов банальная.
Слишком много травм основных исполнителей. В лазарете находятся Альберто Морено, Висенте Иборра, Пако Алькасер, Карлос Бакка и Первис Эступиньян. Затыкать дыры в составе по ходу сезона — не самое приятное занятие, тем более на фоне плотного календаря. Но выбора у Унаи Эмери нет.
«Атлетик» снова завис в середине турнирной таблицы из-за катастрофической нехватки стабильности. До Нового года осталось чуть больше недели, а команда до сих пор ни разу не набрала очки в двух матчах подряд! Естественно, рассчитывать на борьбу за еврокубки при таких показателях трудно.
Ситуация похожая. Баски тоже выдали неудачный отрезок, набрав всего два балла за четыре тура. И в минувшем туре также обыграли новичка элитного дивизиона с разницей в два мяча — 2:0 против «Уэски». Оба гола состоялись в концовке: хозяева получили право на пенальти и остались в большинстве на 86-й минуте. В компенсированное время забили ещё.
Букмекеры отдают хозяевам слишком серьёзное преимущество, выставляя на П1 ниже двойки. Шансы «жёлтой субмарины» если и выше, то не настолько. Во-первых, «Атлетик» в последнее время хорошо играет против «Вильярреала» — всего одно поражение в шести предыдущих встречах.
Во-вторых, в минувшем туре баски отыграли на сутки раньше. При плотном календаре, когда выходить на поле приходится спустя два-три дня, это весомый фактор. Тем более в случае травм лидеров, которые по умолчанию увеличивают нагрузку на оставшийся костяк. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.
Потому логичнее всего ставить против линии. Даже на классические Х2 дают приятный коэффициент 1.91. Варианты посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34 и П2 с нулевой форой за 3.05.
Прогноз и ставки на матч 15-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао 23 декабря 2020 года
У «Вильярреала» всего одна победа в пяти последних турах — над худшим клубом Ла Лиги «Осасуной» (3:1), которая с 19-й минуты играла в меньшинстве. Дело в большом количестве травм железных игроков основы. Баски крайне нестабильны, зато отдыхали на сутки больше и в шести предыдущих очных встречах уступили лишь однажды. Возьмём Х2 за 1.91.
Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.91.
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