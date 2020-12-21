«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Билялов не пустят ЦСКА на 1-е место

Казанцы одержали шесть побед подряд перед паузой на Евротур и возглавили сводную таблицу КХЛ.

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.87, успех «Спартака» идёт за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» 22 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» 22 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Ак Барс» Казань (22.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй.

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На вторник, 22 декабря, запланированы семь матчей. В 19:30 мск в Москве «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Соперники набрали отличный ход в начале зимы, в такой ситуации перерыв, конечно, может спутать все карты. Красно-белые закончили тремя победами в четырёх встречах.

Все — на тоненького, при помощи характера. Дотерпели с «Йокеритом» (3:2 ОТ), реализовали преимущество в индивидуальном мастерстве с «Нефтехимиком» (4:2), выстояли в концовке с «Сочи» (4:3). Единственное поражение нанесла «Северсталь» (3:4), с череповчанами в нынешнем сезоне у москвичей категорически не ладится.

Нельзя сказать, что смотрелись хуже. Игра выдалась равной, однако несколько индивидуальных ошибок перевесили. Впрочем, ничего страшного не случилось. Красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков после 36 матчей.

«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз: Дацюк, Кравцов и Шумаков возьмут время на разгон Соперники слабо выглядели в последние недели, пауза на Евротур дала шанс перезагрузиться.

До «Северстали» два балла, до минского «Динамо» — три. Однако сзади находится «Йокерит» с несколькими играми в запасе, а главное — «Витязь» отстаёт всего на три очка. То есть сбавлять темп опасно. Задача-минимум — подняться в топ-6, чтобы избежать встречи с ЦСКА или СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

«Ак Барс» тем временем движется по регулярному чемпионату с грациозностью асфальтоукладчика. За последние пять недель проиграли только «Авангарду», в остальных 12 случаях брали верх. Причём как правило в основное время. Больше 60 минут потребовалось только в Магнитогорске.

Сейчас казанцы идут на серии из шести побед, что самое интересное — на указанном отрезке лишь раз пропустили больше одной шайбы. 7:2 с минским «Динамо». Надёжность потрясающая, вратари в порядке, работа по усилению состава продолжается. Заполучили экс-нападающего «Спартака» Романа Любимова, вот-вот подпишут бывшего форварда ММг Харри Песонена.

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У подопечных Дмитрия Квартальнова было неплохое представительство на Кубке Первого канала. Однако хоккеисты имели 1,5 дня на восстановление, а это привычный график для КХЛ. Кроме того, никаких перелётов, ведь играть снова предстоит в Москве. Так что физическая готовность должна находиться на должном уровне.

А вот у «Спартака» серьёзные кадровые проблемы. Лехтеря, Кутейкин, Вишневский и Никишин точно не сыграют из-за травм. Придётся на ходу перетряхивать сочетания и затыкать дыры, что понижает и без того скромные шансы. Стоит учитывать, что «Ак Барс» забрал четыре из пяти последних очных встреч.

Без Лехтери забить хотя бы две шайбы будет нелегко, так что единственный шанс красно-белых — надёжная оборона и блистательная игра вратаря. ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.81 видится довольно надёжной ставкой. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05. Ждём рабочую победу фаворита, что-то в духе 3:1 или 3:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» 22 декабря 2020 года

Казанцы по умолчанию сильнее: идут на серии из шести побед в основное время, возглавляют сводную таблицу КХЛ. «Скамейка» глубокая, возможности для ротации широкие. «Спартак» зимой выступает хорошо, но остался без целого ряда важных исполнителей — выпали Лехтеря, Кутейкин, Вишневский и Никишин. «Ак Барс» не пропускает больше двух шайб с 1 декабря, обескровленные красно-белые вряд ли смогут прервать эту серию.

Ставка: ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.81.