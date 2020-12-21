«Валенсия» — «Севилья». Прогноз: «Барсу» и «Реал» остановили, Черышев идёт за Ракитичем!

«Севилья» не может обыграть «Валенсию» на выезде почти восемь лет. А с грандами команда Хави Грасии хороша.

22 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Севилья». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «летучих мышей» оценён букмекерами в 4.20. А ставки на ничью принимаются за 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Севилья» 22 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч Примеры «Валенсия» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Севилья» (22.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь в испанской Примере 14-й тур, как пришла пора приниматься за 15-й.

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Программа 15-го тура чемпионата Испании откроется 22 декабря сразу шестью поединками. В одном из самых ранних «Валенсия» сразится с «Севильей». Битва двух принципиальных соперников начнётся в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии.



Нынешний сезон Ла Лиги для «летучих мышей» складывается не самым удачным образом, хотя на фоне кризиса в клубе что-то подобное ожидалось. Набрав всего 15 очков за 14 матчей, они обосновались на 13-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет всего один пункт, а до зоны Лиги чемпионов не хватает сразу 10 баллов.

При этом многие конкуренты даже имеют по одной или по две игры в запасе. Описать форму команды Хави Гарсии сейчас трудно. В 14 турах смогли одержать всего лишь три победы, но и поражений случилось не так много – только пять штук. Следовательно, достаточно ничейных результатов, однако на них далеко не уедешь. Для нахождения в середине хватит, не более того.

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На протяжении последних семи игр в чемпионате Испании «Валенсия» проиграла только одному из лидеров, мадридскому «Атлетико» (0:1). Стоит также отметить разгромную домашнюю победу на мадридским «Реалом» со счётом 4:1, хотя тогда хозяева трижды забили с пенальти. А в остальных пяти случаях фиксировалась ничья.



У «Севильи» дела обстоят несколько лучше. За шесть предыдущих туров во внутреннем первенстве подопечные Хулена Лопетеги одержали четыре победы с общим счётом 7:2 при одном поражении — от мадридского «Реала» (0:1). Также в минувшем туре случилась ничья с одним из аутсайдеров Ла Лиги «Вальядолидом» (1:1).



В турнирной таблице красно-белые идут на седьмой строчке, набрав ровно 20 очков. У лидирующего «Атлетико» на девять очков больше, а до зоны Лиги чемпионов не хватает пяти пунктов. Но надо сказать, что севильцы, как и подопечные Диего Симеоне, из-за участия в августовских еврокубках сыграли только 12 матчей из 14.

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Гости набрали неплохой ход, несмотря на параллельное выступление в еврокубках. Однако списывать со счетов «Валенсию» мы бы не стали. Мало того, что она редко проигрывает в последнее время, так ещё и проблем с результативностью не имеет, в отличие от севильцев.



В пяти из семи последних туров оранжевые забивали более одного мяча, не получилось распечатать только ворота неприступного «Атлетико» (0:1) и крепкого «Эйбара» (0:0). Дать бой на своём поле, на наш взгляд, они в состоянии. Тем более, что статистика личных встреч подтверждает ощущения.



Дело в том, что «Севилья» не может обыграть «Валенсию» в гостях с января 2013 года, то есть практически восемь лет. За это время соперники успели встретиться на стадионе «Месталья» девять раз, шесть поединков завершились в пользу хозяев, в остальных трёх фиксировалась ничья. А при таких раскладах 1Х за коэффициент 1.90 выглядит весьма неплохо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Севилья» 22 декабря 2020 года

«Севилья», несмотря на параллельное выступление в Лиге чемпионов, набрала хороший ход, однако мы не стали бы списывать со счетов «Валенсию». «Летучие мыши» в последнее время редко проигрывают и часто забивают, наиграть на очки они вполне могут. К тому же, согласно статистике личных встреч, севильцам очень не везёт на «Месталье». Почти восемь лет без побед.



Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.90.