«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: ещё один подарок от Месси для «Атлетико» и «Реала»

23 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона». Начало встречи — в 00:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вальядолид» — «Барселона» 23 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» 23 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.95. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.80.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» (23.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Всё внимание в европейском футболе приковано к топ-5 лигам. Кроме того, в ближайшие недели будут матчи национальных Кубков. В испанской Примере добрались до 15-го тура.

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Программа стартует во вторник, 22 декабря, сразу шестью матчами. Уже в полночь «Вальядодид» на стадионе «Хосе Соррилья» начнёт выяснять отношения с «Барселоной». Имя фаворита вроде бы очевидно, хотя по факту с интригой нет никаких проблем. Ведь каталонцы в последнее время жутко нестабильны.



Упустили первое место в группе Лиге чемпионов, никак не могут выправить положение в национальном первенстве. Выдать два крепких тайма категорически не получается. С горем пополам дожали скромный «Леванте» (1:0). С «Реалом Сосьедад» великолепно начали, но полностью встали после перерыва на фоне неудачных замен.



Тогда обошлось (2:1), хотя в концовке вполне могли потерять очки. Выводов не последовало. Потому состоявшаяся в субботу осечка кажется более чем справедливой. На своём поле скатали ничью с проблемной «Валенсией» (2:2), которая из-за кризиса в клубе на еврокубки не претендует.

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Один из двух мячей забили после сомнительного пенальти, а в обороне по традиции начудили. Мяч контролировали исправно, но в подавляющем большинстве случаев делали это без внятного обострения. А выжать что-то из большого количества стандартов не получилось. Нельзя сказать, что вратарь «летучих мышей» стоял на голове.



В общем, лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирующий «Атлетико» мало того что оторвался на восемь очков, так ещё и имеет игру в запасе. Если сине-гранатовые действительно хотят побороться за титул, пора заканчивать с ошибками. Иначе отставание станет чрезмерным.



А ведь «Вальядолид» вполне неплох. Таблица обманчива — да, 18-е место, зона вылета. Нужно учитывать два фактора. Первый — высочайшая плотность. Отставание от 11-й строчки, например, составляет всего два очка, до пятой — семь. Второй — кошмарный старт. А вот к зиме бело-фиолетовые набрали солидный ход.

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За шесть предыдущих туров накопилось аж 11 очков, а единственное поражение потерпели в гостях у «Атлетико» (0:2). Продержались около часа, дальше всё же пропустили. В остальных случаях неизменно забивали и набирали очки, а в субботу даже вырвали ничью с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан» (1:1).



Красно-белые, конечно, имели преимущество, но на 87-й минуте пропустили. То есть лёгкой прогулки у фаворита тут быть не должно. «Вальядолид» после возвращения в элитный дивизион дважды принимал «Барселону», оба раза уступил со счётом 0:1. Учитывая состояние команд, возникает соблазн сыграть против линии.



Брать 1Х не рискнём, хотя коэффициент 2.96 выглядит соблазнительно. А вот Ф1 (+1.5) за 1.77 смотрится недурно. Альтернатива — ИТМ 2 гола «Барселоны» за 2.03. Хозяева ещё не пропускали больше двух мячей, а подопечные Рональда Кумана никак не могут наладить атаку.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Барселона» 23 декабря 2020 года

Шансы гостей, конечно, выше, но лёгкой прогулки тут быть не должно. «Вальядолид» за 14 туров ни разу не пропустил больше двух мячей, а за шесть последних матчей проиграл только «Атлетико». «Барселона» по-прежнему нестабильна и часто допускает осечки на выезде. На наш взгляд, если гости и возьмут три очка, то со скрипом.



Ставка: победа «Вальядолида» с форой (+1.5) за 1.77.