«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз: Роналду продолжит восхождение, теперь достанется Рибери

22 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех флорентийцев оценён букмекерами в 9.30. А ставки на ничью принимаются за 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 22 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина» (22.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь в итальянской Серии А 13-й тур, как пришла пора приниматься за 14-й.

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Программа 14-го тура чемпионата Италии откроется 22 декабря двумя поединками. В самом позднем из них один из лидеров первенства «Ювентус» примет «Фиорентину», команду из нижней части турнирной таблицы. Встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине.



Туринцы набрали 27 очков в 13 матчах и сейчас замыкают тройку лидеров. Отрыв от ближайшего преследователя «Ромы» составляет три очка, а до идущего на первом месте «Милана» не хватает четырёх. Ситуация вполне рабочая, несколько осечек на старте сезона не повлекли серьёзных последствий.



При этом подопечные Андреа Пирло — одна из двух команд без поражений в Серии А наряду «Миланом». Начинает налаживаться и игра на выезде. В предыдущих двух гостевых встречах одержали две победы с общим счётом 7:1. Сперва разобрались с «Дженоа» (3:1), а в матче прошлого тура разгромили «Парму» (4:0).

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Впрочем, дома «старая синьора» тоже выглядит здорово. В шести домашних поединках оформили четыре победы и две ничьи всего при трёх пропущенных мячах – результат достойный. Ничьи, к слову, пришлись на «Верону» (1:1) и «Аталанту» (1:1), которые набрали неплохой ход, но и тогда хозяева могли брать по три очка.



«Фиорентина» по-прежнему находится внизу турнирной таблицы чемпионата Италии, хотя нацеливалась на борьбу за зону еврокубков. За 13 туров набралось всего 11 очков – это 16-я строчка. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, а до топ-10 не хватает сразу восемь. Ещё и конкурентов навалом.



В прошлом туре фиолетовые на своём поле сумели отобрать очки у крепкой «Вероны», сыграв вничью (1:1). Соперники забили по голу с пенальти за первые 20 минут встречи и успокоились. Хозяева даже имели некоторое преимущество, но воспользоваться им не получилось. С голами в последнее время туго.

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Кроме того, на выезде «фиалки» не могут похвастать уверенной игрой. В текущем сезоне совершили шесть выездов и до сих пор ни разу не выиграли. Более того, получилось набрать всего два балла, сыграв вничью со скромными «Специей» (2:2) и «Пармой» (0:0). Провальный результат.



На наш взгляд, на таком фоне в предстоящем поединке стоит рискнуть и проверить П1 всухую за крепкий коэффициент 2.22. Дело в том, что у «Фиорентины» ещё и с результативностью проблемы, команда не может забить уже четыре матча в гостях подряд. А легендарный Джанлуиджи Буффон в прошлом туре показал, что со старостью пока не знаком.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина» 22 декабря 2020 года

«Ювентус» под руководством Андреа Пирло уверенно гонится за лидерами «Миланом» и «Интером». Разумеется, букмекеры считают действующего чемпиона явным фаворитом. «Фиорентина» в нынешнем сезоне хуже всех играет на выезде в Серии А, а «старая синьора» дома пропустила лишь три раза за шесть игр. На наш взгляд, хозяева продолжат путь наверх.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.22.